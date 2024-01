Proč se mladí útočníci ve Spartě neprosazují? Chybí nejvyšší kvalita, myslí si Polom

Je to trend, který lze pozorovat již pár let. Sparta nemá problém ve své akademii vychovat kvalitní útočníky, nicméně jen těžko se pak mladí hráči stanou trvalou volbou do základní sestavy. Posledním příkladem je český reprezentant do 21 let Václav Sejk (21), jehož čeká hostování v Eerste Divisii. "Chybí kvalita," říká otevřeně bývalý mládežnický reprezentant Roman Polom v rozhovoru pro eFotbal.cz.

Lukáš Juliš, Václav Drchal, Matěj Pulkrab nebo Václav Sejk. Hráči, co prošli sparťanskou akademií a stali se členy prvního týmu, nikdy ale ne dlouhodobou volbou číslo jedna na hrot útoku.

"Kluci nemají tu nejvyšší kvalitu, kterou Sparta požaduje," myslí si Polom, sám produkt výchovy Sparty. "Respektive ji mohou mít, ale musí být potvrzována v každém zápase, neustále. A to se jim moc nedařilo. Předpoklady i talent mají, ale je to jen příslib. A Sparta potřebuje výsledky okamžitě. Ne čekat s nadějí, co by mohlo být," dodává Polom.

Velká konkurence

Jeden z faktorů byla konkurence, která ve Spartě vždy byla. "Jednička v útoku, přes kterou se nadějní kluci dostávali jen těžko, byla vždy daná," přikyvuje Polom. "Bony Wilfried, Leo Kweuke, David Lafata. To byla velká jména. Už jen tento předpoklad je těžké překonat." A stejné je to i v současnosti. "Na Jana Kuchtu zatím Sejk nestačí," myslí si někdejší obránce.

Objektivně se dá argumentovat například zraněními. Pulkrab, Juliš i Drchal by mohli vyprávět, jak těžké to je, když vás zradí tělesná schránka. "Může to být faktor, ale myslím si, že to je individuální. Určitě to není pravidlo ani nějaká systémová chyba. Je to shoda náhod, že se to týká útočníků. Sparta má teď perfektně zvládnutý systém regenerace, to zlepšení je viditelné," odmítá Polom myšlenku o trvalém problému.

Srovnání hráčů v sezoně 2023/24. Opta by Stats Perform

Když pak místo a vytížení není, přichází hostování. "Nemyslím si, že je to nutně špatně. Naopak, hráči potřebují hrát a získat někde zkušenosti," nevidí tuto variantu Polom negativně a zmiňuje, že kdo kvalitu má, prosadí se. "Václavu Kadlecovi i Adamu Hložkovi se to povedlo, byť to nebyli ryzí hrotoví útočníci," ukazuje na výjimky.

Dalším faktorem, jenž může hrát roli, je tlak, který je ve Spartě enormní. Nicméně podle Poloma se to týká spíše nově příchozích hráčů. Ti, kteří prošli akademií, jsou zvyklí, což zažil na vlastní kůži. "Kluci jsou na to zvyklí. Ve Spartě je tlak vždycky, ať hrajete za dorost nebo za áčko. Je potřeba vyhrávat a od útočníků se čekají góly," říká bývalý hráč Sparty, Mladé Boleslavi, Hradce nebo Olomouci.

Sparta Sejkovi stále věří

Aktuálním tématem je nyní Václav Sejk. Ten byl hodně vidět v minulé sezoně, kdy v dresu Jablonce vstřelil sedm ligových branek. Výraznou postavou byl i na ME do 21 let. Zaujal ale také tím, když řekl, že do Sparty nejde střídat a hrát dvacet minut. Ve výsledku se to ale nakonec stalo.

"Já mám rád zdravě sebevědomé hráče, ale spíš na hřišti, kde to dokazují výkony, tam máte být dominantní. Tato velkohubá prohlášení ještě nikomu nepomohla," přidává Polom svůj pohled. "Před pár lety přišel Paixao a ohlásil, že dá třicet gólů. V zimě se pakoval s nulou. V tomto věku je lepší být pokorný a pracovat než začínat prohlášeními, když ještě ve Spartě nic nedokázal," říká jasně.

Statistiky hráče. Livesport

Neznamená to však, že by na Letné mladého útočníka zavrhli. Naopak, celou zimu se hledal obchodní partner, který by byl ochotný Sejka vzít na hostování bez opce. "Sparta tím dala jasně najevo, že s ním počítá a že mu věří," myslí si Polom.

"Určitě potenciál má. Potřebuje zrát, třeba i v jiném prostředí. Může se vrátit jako hotový hráč a výkonnostně vyrůst. Taky může pomoct, že se trochu ztratí z očí," pokračuje s tím, že se otevírají i další vrátka: "Podle mě existuje možnost, že se chce ukázat na evropském trhu. Ze druhé nizozemské ligy se do první musí dostávat také o něco lehčeji. Těžko říct, jestli přemýšlí nad krokem dál, nebo se v létě bude soustředit na Spartu," uzavřel Polom.