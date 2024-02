Slavia je nečitelná a má sílu na lavičce. Lepší fotbal ale hraje Sparta, říká expert Morávek

Derby týden je tu. Ve středu si to Slavia se Spartou rozdají v Edenu v rámci čtvrtfinále MOL Cupu a v neděli se boj odvěkých rivalů přesune na Letnou, kde půjde o důležité body ve FORTUNA:LIZE. Těším se! Oba týmy se o víkendu naladily vítězně. Sparta má navíc v paměti euforickou odvetu play off Evropské ligy proti Galatasarayi. Detailnější pohled si můžete přečíst v novém Prostoru Jana Morávka.

Musím říct, že Sparta na mě v posledních týdnech a měsících dělá výborný dojem, takže kdybych si měl vybrat jednoho z těchto dvou rivalů, řeknu Spartu, ale je to jen na základě její formy a výkonů z poslední doby, jsem totiž stále bohemák a v derby tedy neutrální fanoušek.

Sparta hraje hodně ofenzivní fotbal, což mě baví. Líbí se mi, že i když se v minulosti spálili s italským trenérem Andreou Stramaccionim, tak se nebáli a znovu šli do zahraničního kouče Briana Priskeho. Nyní jsou za to odměněni. Fotbal, který praktikují, je náročný, hezký na oko a na jejich individuality se dobře kouká.

Statistiky odvetného zápasu na Letné. Opta by Stats Perform

Před pár dny to bylo vidět v odvetě proti Galatasarayi. Celkově na mě dvojzápas play off Evropské ligy udělal dobrý dojem. Líbilo se mi, že se hráči nebojí poměřit se s takovými jmény a zvládnou zápas i v tak bouřlivé atmosféře v Istanbulu. Právě v prvním zápase si ověřili, že Galatasaray je hratelným soupeřem a když podají dobrý výkon, mohou ho ve finále i vyřadit, což se doma na Letné potvrdilo. Zaslouží si za to velký respekt, který v Evropě rozhodně získali a odměnou pro ně je zápas s Liverpoolem.

Líbilo se mi, že odvetu zvládli i bez tří hráčů základní sestavy, což v minulosti nebylo pravidlem. Když vypadl klíčový hráč, tak byl tým hodně křehký. Sparta má dnes i optimální šířku kádru, aby mohla úspěšně hrát evropské poháry. Sportovní úsek vhodně doplnil tým, přivedl hráče, kteří hned nepůjdou do základní sestavy, ale budou důležitým faktorem například v ligových zápasech, což se ukázalo hned na Slovácku, kde bylo osm změn v základní sestavě.

Sparta pod menším tlakem

Nyní Spartu i Slavii čeká náročný program, který může rozhodnout o dalším vývoji ve FORTUNA:LIZE. Budou tu dvě derby, pohárové zápasy s Liverpoolem a AC Milán a Sparta ještě bude mít těžké utkání v Plzni. Ligové derby bude ohromně důležité i z toho důvodu, že na Slavii moc dobře vědí, že sparťané do konce základní části moc bodů neztratí, takže se musí pokusit stáhnout jejich náskok a ideálně na Letné vyhrát. Pro Spartu bude důležité minimálně udržet odstup, takže neprohrát. A v mých očích mají malou výhodu v tom, že nebudou pod takovým tlakem jako třeba slávisté.

Pro ně nehraje ani to, že poslední těžký zápas sehráli koncem prosince v Ostravě, kdežto Sparta už má v tomto roce za sebou dvojzápas s Galatasarayem. Pro Spartu to může být výhoda. Všechna čest soupeřům, které Slavia od té doby měla, ale nebyl tam nikdo, kdo by je pořádně prověřil. Ze Sparty jde obrovský respekt a myslím, že to tak cítí i na Slavii. Čekají nás dvě zajímavé konfrontace, ve kterých budou hrát domácí prostředí velkou roli.

Slavia na rozdíl od Sparty na jaře už i ztratila body, když remizovala ve Zlíně, ale o víkendu se naladila pozitivně, když doma porazila Pardubice, byť to dlouho vypadalo, že by to mohlo být podobné trápení jako ve Zlíně. Pomohla jí silná lavička. Hodně se mluví o tom, zda kluby trochu nezamíchají sestavami. Lepší šířku kádru vidím u Slavie.

Česká liga je pro cizince specifická a přijde mi, že Sparta teď v zimě přivedla hráče, kteří se logicky ještě trochu sžívají s českým fotbalem. Ať jsou to Indrit Tuci či Markus Solbakken. Z toho důvodu vidím menší výhodu pro Slavii. Přijde mi, že je i pro Spartu víc nečitelná, a to ať už se bavíme o složení sestavy nebo případném rozestavení. V případě Sparty je to víceméně jasné a jsou tam maximálně dva menší otazníky, kdy se bavíme o tom, zda nastoupí vlevo Ryneš, který měl být na Slovácku podle mě vyloučený, a jestli dostane přednost Vitík, nebo Panák.

Statistiky z podzimního derby. Opta by Stats Perform

Jsem zvědavý, co na sebe oba týmy nachystají. Spartu by mohlo překvapit, kdyby Slavia přešla vzadu na čtyřku. Získala by tím několik výhod – při výstavbě hry by její hráči byli na sparťanský trojzubec Birmančevič, Kuchta, Haraslín hned čtyři, daleko líp by se jim z toho vyjíždělo a ve středu pole by navíc měli převahu jednoho hráče nad dvěma záložníky soupeře. V takovém případě by si sparťané pořádně zaběhali.

Eliminace dua Haraslín, Birmančevič bude v tomto zápase klíčová. Mají extrémní formu, užívají si fotbal a je hezké se na ně dívat. Jsou to oba hráči pro top ligy. Hlavně Birmančevič, který sice patří Toulouse z Ligue 1, ale podle mě má ještě na lepší klub. Bude zajímavé sledovat, zda jej Sparta koupí, protože pravděpodobně to nebude levná záležitost. Každopádně oba se těžce brání. Často trenéři nabádají, aby se to takovým hráčům na hřišti znechutilo, ale asi nikdo nechceme, aby se to na hřišti zvrtlo jako v posledním derby, kde se ze zápasu stala nekoukatelná věc.

Zažil jsem derby Schalke vs Dortmund, které je určitě srovnatelné s pražským a nevzpomínám si, že by se to někdy takhle zvrhlo. Dost často je to také o rozhodčím, aby od začátku nastavil nějaký metr. Ale rozhodčí v Česku jsou pro mě nemilé téma, což je škoda, protože všichni vnímáme, že liga jde kvalitou nahoru, ale v případě sudích to neplatí. Myslím si, že by se na tom mělo do budoucna víc pracovat, aby se rozhodčí zlepšili. Je totiž otravné, když se každý víkend řeší několik zjevných věcí, které měly být odpískané jinak.

Téma zápasu je i statistika, která tvrdí, že Brian Priske jako trenér v Edenu ještě nikdy nevyhrál. S Midtjyllandem tam v předkole Ligy mistrů remizoval, se Spartou na úvod prohrál 0:4 a poslední zápas remizoval. Zda to ve středu zlomí, je složité tipovat. Myslím si, že zápas bude dlouhý a Priskeho tým tam v základní hrací době neprohraje, ale co se bude dít pak, to už si netroufám odhadovat.

Nemyslím si ale, že by ho to mělo nějakým způsobem srazit. Naopak si zaslouží pochvalu. V 78 zápasech má ve Spartě 2,22 bodu na zápas. To je velmi dobré. Nechci ho přirovnávat k Jürgenu Kloppovi, ale líbí se mi jeho mentalita, kterou do klubu přinesl. V něčem je to k trenérovi Liverpoolu podobné. Týmovost je pro něj na prvním místě. Ze záběrů, které klub zveřejňuje, je to jasně vidět. Dělá drobnosti, které v hráčích vyvolají dojem, že by za svého trenéra na hřišti nechali všechno. A navenek pro lidi to vypadá velmi sympaticky.

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

Obecně se mi líbí, jaký rozmach prožívá dánská trenérská škola. V Augsburgu, kde žijeme, je trenér Jess Thorup. V Mohuči skončil Bo Svensson a nahradil ho Bo Henriksen. V anglickém Brentfordu je Thomas Frank. V Blackburnu byl Jon Dahl Tomasson, který povede Švédy. Evropské týmy se nebojí dát dánským koučům šanci.

Přeju si, aby podobnou výzvu přijal třeba i Jindřich Trpišovský a vzal některou nabídku ze zahraničí. Spekulovalo o Premier League či Championship. Pro nás fanoušky by bylo ohromně zajímavé sledovat českého trenéra v cizině. Kvality na to má. Snad se někdy dočkáme.