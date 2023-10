První zásah za Slavii znamenal výhru. Nečekal jsem, že to trefím takhle dobře, řekl Tomič

Slovenský fotbalista Michal Tomič (24) premiérovou brankou za Slavii nasměroval červenobílé ve 13. kole FORTUNA:LIGY k vítězství 2:0 ve vršovickém derby na stadionu Bohemians 1905. Krajní bek či záložník na tiskové konferenci připustil, že ho jeho výstavní rána z 20. minuty zápasu samotného překvapila. Zároveň na dálku poděkoval bývalým spoluhráčům z Mladé Boleslavi, kteří dnes porazili Spartu 3:1 a pomohli Slavii k průběžnému prvnímu místu v tabulce.

Tomič skóroval hned z první větší šance zápasu. Oscar Dorley k němu po rohovém kopu posunul odražený míč a slovenský reprezentant ho přízemním volejem poslal z 25 metrů přesně k tyči. Druhý gól přidal v 67. minutě Mojmír Chytil.

"Střely ze střední vzdálenosti trénujeme, protože to nám v posledních zápasech trochu chybělo. Nečekal jsem, že to trefím až takhle dobře, to říkám na rovinu. Jsem ale rád, že to tam takhle zapadlo," řekl Tomič.

Statistiky utkání. Livesport

V české lize se trefil potřetí. "Mojí výhodou je, že můžu zakončovat oběma nohama. Pracuji na tom a myslím si, že je to dobrá zbraň i do budoucna," naznačil Tomič, že by se rád střelecky prosazoval i častěji.

Skóroval poprvé od příchodu do Slavie, do které zamířil v únoru ze Slovácka. Jarní část minulé sezony ještě strávil na hostování v Mladé Boleslavi. "Můj plán bylo absolvovat dobrou letní přípravu, přesvědčit trenéra o tom, že na to mám. Jsem rád za každou šanci, ale vždy je tým na prvním místě. Dnes jsme to vybojovali, každý hráč odevzdal maximum pro mužstvo," těšilo rodáka z Myjavy.

O porážce Sparty věděli

Vzpomínky na působení v Boleslavi se mu dnes vrátily díky odpolednímu vítězství Středočechů 3:1 nad dosavadními lídry soutěže a obhájci titulu ze Sparty. Slávisté šli do vršovického derby s vědomím, že v případě triumfu poskočí o bod do čela tabulky před odvěkého rivala.

"O porážce Sparty jsme věděli, sledovali jsme to. Ani jsme necítili tlak, spíš motivaci dostat se na první místo. Chci pogratulovat a poděkovat svým bývalým spoluhráčům do Boleslavi, že nám takhle pomohli, hráli super fotbal," ocenil Tomič.

Ligová tabulka. Livesport

Průběžného vedení v tabulce si cení. "Možná některé naše výsledky v sezoně zatím nebyly tak přesvědčivé, ale snažili jsme se udržet tempo. Dnes nás to vystřelilo na první místo. Chceme pokračovat v dobrých výkonech, bavit lidi fotbalem a poctivými výkony sbírat body i nadále," dodal trojnásobný slovenský reprezentant.