Nejcennější výhra v ligové sezoně, pochvaloval si po skalpu Slovácka Trpišovský

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského (47) lze konstatovat, že Slavia si díky vítězství 2:0 nad Slováckem připsala nejcennější triumf v probíhající ligové sezoně. Na tiskové konferenci po utkání 12. kola nejvyšší soutěže uvedl, že v minulém ročníku by takový zápas Pražané nevyhráli. Tří bodů si cenil o to víc, že jeho tým nastoupil ve velmi netradičním složení.

Slavia měla po celé utkání výraznou územní převahu a vysoké procento držení míče, hostující obrana ji ale až na výjimky nepouštěla do velkých šancí. Odpor mužstva z Uherského Hradiště zlomil až v 78. minutě Matěj Jurásek, konečné skóre stanovil v závěru další střídající hráč a bývalá opora Slovácka Václav Jurečka. Vršovičtí se v neúplné tabulce posunuli na první místo o bod před Spartu, obhájce titulu má však k dobru nedělní domácí utkání s Českými Budějovicemi. Obě pražská "S" jako jediná v ročníku nejvyšší soutěže neprohrála.

"Dá se to tak říct (že je to nejcennější vítězství v ligové sezoně). Fakt si toho cením. Na druhou stranu bych urazil některé předchozí zápasy, ať už je to třeba nucená otočka v Liberci (z 0:2 na 3:2). Je to ale po repre pauze a proti soupeři, který je nechutný, nepříjemný, organizovaný. Pod (trenérem) Martinem (Svědíkem) jsou dlouho a hrozně těžko se do nich dostává," řekl Trpišovský.

Slavia v lize se Slováckem podeváté za sebou neprohrála (z toho osm vítězství) a doma v nejvyšší soutěži dokonce v 11. duelu po sobě, přičemž ho tam zdolala podesáté. "Vždycky sem přijedou s jiným stylem a postavením bez míče, tak jako dnes. Vždycky se na nás snaží něco vymyslet a je to složité. A vzhledem k tomu, jak jsme museli na některé věci reagovat a v jakém složení nastoupit, si toho moc vážím," prohlásil sedmačtyřicetiletý rodák z Prahy.

"Slovácko je kvalitní tým, patří do špičky, bude tam i letos. I tohle byl takový zápas, který bychom loni nevyhráli. V tomhle jsme trochu dál, že se nám daří zlomit takové zápasy trvalým tlakem a i v situaci, kdy tým není v dobrém rozpoložení, tak jako v Liberci. I dnes jsme na situaci, do níž jsme se dostali, dokázali zareagovat," těšilo Trpišovského, jehož svěřenci se ve čtvrtek představí ve skupině Evropské ligy na hřišti AS Řím.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

V sestavě Slavie od začátku překvapivě nastoupili ukrajinský stoper Taras Kačaraba, rumunský záložník Andres Dumitrescu nebo nigerijský útočník Bolu Ogungbayi. "Ještě ve středu jsem v rozhovoru říkal, že všichni hráči jsou zdraví a že jsme připravení. Od čtvrtka to začalo padat. Conrad Wallem si udělal lehčí distorzi (podvrtnutí) na tréninku, když střílel a otočila se mu noha. Během čtvrtka a pátku vypadlo asi šest lidí," uvedl Trpišovský.

Vyjádřil se i k bláznivému průběhu utkání Zlína s Mladou Boleslaví (5:9), v němž díky 14 brankám padl nový gólový rekord samostatné nejvyšší soutěže. "Určitě bych chtěl trénovat tak, abychom dali devět gólů, ale nechtěl bych být na druhé straně. I za těch pět vstřelených gólů bych byl rád v téhle sezoně. Je to něco neuvěřitelného, vůbec si nedovedu představit, jak se to mohlo sejít, nešťastné pro gólmany. Je to unikát pro hostující tým, dát devět gólů venku. Zvedne to průměr ligy, ani v (hokejové) extralize nebyl možná dlouho takový výsledek. Možná si to pustíme, abychom měli inspiraci a líp se trefovali," podotkl někdejší kouč Žižkova či Liberce.