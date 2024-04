Stíhací jízda Slavie se zastavila u vyrovnání Chytila, derby v nadstavbě bude hostit Letná

Slavia ve 29. kole FORTUNA:LIGY po divokém průběhu remizovala doma s Olomoucí 2:2 a její manko na vedoucí Spartu narostlo na čtyři body. Jindřich Trpišovský zareagoval na nevýrazný výkon v Plzni řadou změn v sestavě, na hřišti se to ovšem pozitivně nepromítlo. Omlazený tým Hanáků totiž předvedl skvělou produktivitu, když ze dvou šancí dvakrát skóroval. Sešívaní se nevzdali a po zásazích Jana Bořila a Mojmíra Chytila se propracovali alespoň k dělbě bodů. I ta však stačila Spartě k jistotě triumfu v základní části soutěže i roli hostitele derby v nadstavbě.

Kádr Hanáků byl zredukován řadou absencí, takže se na trávníku v Edenu představilo hned několik stabilních členů olomouckého B-týmu. Hostující mladíci pocítili výkonnostní rozdíl mezi dvěma nejvyššími soutěžemi už v úvodní desetiminutovce, kdy Václav Jurečka pálil v obrovské šanci do Tadeáše Stoppena a Matěj Jurásek do tyče.

Sešívání naprosto dominovali, což mohl promítnout do skóre také Mojmír Chytil, jenže ani on si na gólmana hostů nepřišel. Sigma byla ve hře směrem dopředu zcela neškodná, postupem času se jí však podařilo tlak Slavie otupit, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Hosté poprvé vystřelili až v 52. minutě a hned se radovali z vedení. Martin Pospíšil našel precizním centrem stopera Jakuba Pokorného, který dopravil balon do branky. Domácí za hlasitého povzbuzování Tribuny Sever ještě přidali na tempu, ale Oscar Dorley ve vyložené šanci nedokázal z malého vápna umístit skákající balon mezi tři tyče.

Ukázkovou produktivitu naopak na druhé straně předvedli hráči v modrém, když olomoucký odchovanec David Zima poslal do samostatného úniku Pavla Zifčáka, který sebevědomě přehodil Jindřicha Staňka. Pražané se přesto nevzdali, jelikož na pořádné drama zadělal hlavou miláček příznivců Bořil.

Domácí kapitán se ocitl v jedné z hlavních rolí i při vyrovnávacím gólu Chytila, jelikož se nacházel přesně na hraně ofsajdu. Zásah však nakonec po přezkumu rozhodčích u videa platil. Nápor červenobílých nabral v nastavení obrovských rozměrů, ale vyčerpaní Hanáci jej už přestáli.

