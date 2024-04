Boleslav se přiblížila Ostravě na bod, Hradec pod novým trenérem neinkasoval ani v Liberci

Předposlední kolo základní části FORTUNA:LIGY pořádně zamotalo boj o postavení v elitní šestce tabulky. Právě poslední pozici, která zaručuje účast v nadstavbové skupině o titul, drží aktuálně Liberec, jenž doma pouze remizoval 0:0 s Hradcem. Votroci tak pod novým trenérem Davidem Horejšem neinkasovali už potřetí v řadě a stejně jako Severočeši drží až z deváté příčky teoretické naděje na TOP 6. Ještě lépe je na tom Mladá Boleslav. Středočeši se díky vítězství 2:1 v Pardubicích dokonce přiblížili na rozdíl jediného bodu čtvrté Ostravě.

Tomáš Ladra rozvlnil pardubickou síť už v sedmé minutě. Antonínu Kinskému se nepovedl odkop, a balon tak rychle hosté vrátili do prostoru před jeho bránu. Vasil Kušej zakombinoval se Solomonem Johnem, který našel na zadní tyči přesně zakončujícího Ladru. Záhy to mohlo být už o dvě branky, ránu Lamina Jawa ale vyrazil Kinský na roh. V 17. minutě se za obranou Boleslavi zničehonic objevil Tomáš Solil, jenže ve velké šanci přestřelil. Na druhé straně si znovu střihl souboj Ladra s Kinským, jemuž na brankové čáře pomohl Dominik Mareš. Ofenzivní přehlídka mohla přinést vyrovnání po půlhodině hry, Denis Halinský však z malého vápna hlavičkoval těsně vedle. Ve 37. minutě tak přišla pro Východočechy krutá rána. Ladra odcentroval z rohu přímo na hlavu Jawa, který oslavil svůj sedmý gól v ročníku.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Pardubice si připravily po návratu ze šaten rychlé snížení. Mareš vyslal na pravém kraji do úniku Marka Ichu, jenž zakončením na zadní tyč zadělal na drama. Gólem nabuzený Icha se mohl o chvíli později propsat do statistik také jako asistent, ale jeho pas skrze vápno byl o chlup rychlejší než skluzující spoluhráči. V 86. minutě mohl přinést Středočechům pojišťovací trefu Antonín Vaníček, rychlý sprint však zakončil nepřesnou ranou. Záhy mohl zahozené šance 25letý záložník pořádně litovat. Ladislav Krobot si totiž nabíhal do vápna na nadějný centr a jen díky zásahu pozorného obránce nedostal příležitost střílet.

Chorvatský střelec Luka Kulenovič se už v úvodní desetiminutovce dostal ke dvěma zajímavým zakončením. Jeho prvnímu pokusu zpoza vápna však vystavil stopku pozorný Adam Zadražil a krátce nato po velké hrubce hostujícího Petra Kodeše z ideální pozice o kousek minul. Na atraktivním začátku utkání se podíleli také Východočeši, v jejichž dresu pálil z dálky Jakub Kučera. Razantní rána brněnského odchovance ale prosvištěla vedle pravé tyče. Po půlhodině hry nemířil přesně ani Ľubomír Tupta, jehož nadějný projektil skončil těsně nad bránou Hradce.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

V 52. minutě se do obrovské šance dostali Votroci. Zatímco střelu Ladislava Krejčího ještě stačil jeden z obránců zablokovat, dorážející Pilař už před ním stojící libereckou hradbu propálil. K velké smůle však trefil svého spoluhráče Vašulína, který tak nechtěně uchránil bezmocného Huga Jana Bačkovského od inkasované branky. Na druhé straně se po standardní situaci ocitl sám před gólmanem Matěj Chaluš, místo zakončení se ovšem po lehkém kontaktu se soupeřem skácel na zem. Sudí ale ani po konzultaci s videorozhodčím penaltu neodpískal. V 76. minutě měl na noze rozhodnutí Vašulín, jenže zpoza vápna jen rozezvonil levou tyč.

Tabulka FORTUNA:LIGY