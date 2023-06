Ševčíka mrzí absence na Euru. Hašek změní názor, řekl o kritice svého bývalého kouče

Michal Ševčík (20), první letní posila mistrovské Sparty, přiznal, že ho mrzí neúčast na mistrovství Evropy do 21 let. Věří ale, že se na "malé Euro" podívá za dva roky. Těší ho, že v pražském celku bude působit po boku Ladislava Krejčího (24) mladšího, s nímž se zná z Brna.

Ševčík se nevešel trenérovi Lvíčat Janu Suchopárkovi do nominace. "Koho by to nemrzelo? Nebyl jsem úplně rád, byl jsem naštvaný. Naštěstí příležitost ještě je za dva roky. Byl jsem zklamaný, ale beru to tak, jak to je. Aspoň budu od začátku ve Spartě," řekl Ševčík novinářům po prvním tréninku Pražanů v letní přípravě.

Přestup na Letnou z Brna, s nímž sestoupil do druhé ligy, si užívá. "Je to trochu splněný sen. Tři roky zpátky jsem šel na hostování do Jihlavy. Nebylo to úplně nejlepší období. Uběhly tři roky a jsem ve Spartě," uvedl šikovný záložník.

Nechtěl příliš komentovat výrok nyní už bývalého trenéra Brna Martina Haška, který po pádu Zbrojovky o patro níž prohlásil, že Ševčík není na přesun do velkého klubu připravený. "On potom změní názor. Nemluvil jsem s ním o tom a ani nebudu," poznamenal.

Ve Spartě působí jako kapitán jiný někdejší hráč Brna Ladislav Krejčí. "Hlavně je to pro mě spojka, že kdyby se něco dělo, mám tu parťáka z Brna. Hned jak jsem přestoupil, psal mi, že kdyby něco, můžu se na něj obrátit. Známe se už z Brna nějakých pět let," řekl autor devíti ligových tref v minulé sezoně.

V květnu úspěšně odmaturoval. "Dalo se to zvládnout. Přesně v den zápasu v Teplicích jsem maturoval. Týden předtím jsem na tréninku spadl na rameno, tak jsem měl volno a využil jsem to na učení. Do toho jsem chodil na tréninky, ale nebyly dvoufázové. Odmaturoval jsem ze všech předmětů. Nejtěžší byla čeština, knížky úplně nebyly ono. Naštěstí jsem to zvládl a pak z maturity rovnou taxíkem do Teplic."