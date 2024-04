Španělská média: Krejčí míří do Betisu, prodej kapitána by měl Spartě vynést osm milionů eur

Španělský deník AS má jasno: Ladislav Krejčí (24) má namířeno do Realu Betis. Celek ze Sevilly, který má s kapitánem pražské Sparty čerstvou zkušenost ze skupinové fáze Evropské ligy, údajně pošle na Letnou osm milionů eur (asi 202 milionů korun). Dohoda mezi oběma kluby podle renomovaného média zatím není zcela dotažená a odmítá ji i hráčův agent.

Betis si podle deníku AS představoval, že ho transfer českého reprezentanta vyjde levněji. Zájem o Krejčího služby by však měl být z vícero adres, a tak se pochopitelně sevillskému klubu prodraží.

Kapitán Sparty má na Letné smlouvu do června 2025 a po titulové sezoně se jeho odchod do zahraničí skloňuje stále víc. Už v zimě se hojně spekulovalo o Gironě. Hráčův agent Pavel Paska nicméně informaci španělského deníku o dohodě odmítl. "My se Spartou o ničem nevíme," řekl serveru iSport.cz.

Krejčímu hraje do karet aktuální stav defenzivy Betisu: Sokratis přišel do klubu jako dočasné řešení se smlouvou do konce aktuální sezony, Bartra se v říjnu podrobil operaci s Achillovou šlachou a Chadi Riad je do června pouze zapůjčen z Barcelony. Zkušený kouč Manuel Pellegrini tak má aktuálně k dispozici ze stoperů pro příští sezonu jen Argentince Germána Pezzellu.

Střední obránce nebo záložník je nejen klíčovým hráčem defenzivy, ale je i střelecky produktivní. Ve 139 soutěžních utkáních za Spartu nasázel 41 branek, další tři přidal v devíti startech za národní tým.

Brněnský odchovanec obhajuje se Spartou ligový titul, po 26. kole aktuální sezony je jeho tým znovu na prvním místě o bod před Slavií. V ročníku 2019/20 získal i domácí pohár. Pokud by se potvrdila částka kolem 200 milionů korun, zařadil by se Krejčího přestup mezi 10 nejdražších z české ligy.