Sparta je v celkovém vývoji před námi o rok dál, řekl po porážce plzeňský trenér Koubek

Podle trenéra plzeňských fotbalistů Miroslava Koubka (72) se ve šlágru 10. ligového kola FORTUNA:LIGY ukázalo, že Sparta je ve vývoji o rok dál než Viktoria. Navzdory porážce 1:2 své svěřence za výkon od druhé části prvního poločasu pochválil. Nejstarší trenér v nejvyšší soutěži si zároveň na tiskové konferenci pochvaloval kvalitu a úroveň utkání, která převýšila pražské derby z minulého týdne.

"Sparta vyhrála zaslouženě, vytvořila si více finálních situací. Celá podstata je v tom, že Sparta je dnes v celkovém vývoji před námi o rok dál. Je sehranější, zkušenější, prostě byl vidět jejich roční náskok pod současným vedením. My mužstvo nějakým způsobem představujeme, ještě to bude chtít čas," uvedl Koubek.

Připustil, že jeho svěřenci úplně nezachytili začátek. Už na konci druhé minuty inkasovali a obraz hry srovnali až zhruba v polovině úvodního dějství. "Před zápasem jsme si věřili, aby ne. Nebyli jsme ti, kteří se něčeho obávali. Pak je nějaká realita na hřišti a v úvodu zápasu jsem cítil respekt ze soupeře. Nezachytili jsme takové, nazvu to evropské tempo, Sparty. Presink, intenzita, rychlost. Také se o to snažíme, myslím, že jsme na dobré cestě, ale oni jsou trochu dál," uznal Koubek.

Statistiky utkání. Livesport

"Viděl jsem tam rozdíl - napadání, dostupování, rychlostní věci, osobní souboje. Když to na vás spustí, pokud správně nereagujete, máte problémy. Věděli jsme, že nás čeká toto pojetí. V kabině jsme si zdůrazňovali, že začátek bude od Sparty vehementní, intenzivní, vitální. A on byl," doplnil Koubek, který se vrátil na plzeňskou lavičku před sezonou.

Sparta začala skvělým presinkem

Za stavu 2:1 pro Spartu už v 36. minutě stáhl jednoho ze středních záložníků Ibrahima Traorého a nasadil do hry druhého vysokého útočníka Tomáše Chorého. "Vsadili jsme na to, že Sparta hraje se dvěma středopolaři a že v určitých fázích budeme mít početní převahu. Dokonce nastoupili skoro čtyři středopolaři - tři echt a Pavel Šulc, který je podhrotový hráč a také středopolař. Ale to bychom museli mít rozehrávku, aby se to na ně dostalo. Sparta měla v úvodu skvělý presink a naši mladí stopeři, kteří na to nejsou zvyklí, si s tím těžko věděli rady. Hráli jsme příliš mnoho dlouhých míčů," řekl Koubek.

"Nebylo to nic proti Ibrovi (Traorému), ale jeden (středopolař) musel jít ven. Když to nakopáváme, tak jsem tam musel poslat druhého vysokého útočníka. Prospělo nám to, zhruba od 30. minuty až do konce zápasu jsme odehráli dobrý part. Velkou chybou bylo, že po vyrovnání na 1:1 jsme hned dostali gól. Měli jsme to podržet. Tam jsem se trošku zlobil. Nesplnil se úkol, který byl v této herní situaci jasně zadaný," dodal bývalý brankář Sparty.

Hodnocení hráčů. Livesport

V závěru jeho svěřenci sahali po vyrovnání, střelu Lukáše Kalvacha ale z prázdné branky vyhlavičkoval domácí stoper Martin Vitík. "Neviděl jsem to tam, protože to tam nespadlo. Přál jsem si ji (střelu) tam vidět, přání se mi nesplnilo a to jsem měl vyleštěné brýle. Bohužel," litoval Koubek.

Byl rád, že zápas měl výrazně lepší herní úroveň i atmosféru než derby mezi Slavií a Spartou (1:1), které v Edenu před týdnem provázela místy velmi nenávistná kulisa. "Naším záměrem bylo hrát otevřenou partii. Fotbal musí směřovat tímhle směrem, herním směrem. Nedělat z toho wrestling, MMA. To není naše filozofie. Pokud já jsem trenér Plzně, nikdy se k této filozofii upínat nebudu," dodal Koubek.

Přehled utkání Sparta – Plzeň 2:1