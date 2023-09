Kalvach po zápase se Spartou neztrácel hlavu: Druhá půle byla vabank, porážka nás nesrazí

Záložníka Lukáše Kalvacha (28) hodně mrzelo, že Plzeň v 10. kole FORTUNA:LIGY prohrála na Spartě 1:2, neboť zápas považoval za remízový. Středopolař na tiskové konferenci litoval druhého inkasovaného gólu ihned po vyrovnání a také závěrečné střely, kterou mu v šesté minutě vyhlavičkoval z branky domácí zadák Martin Vitík (20). Kalvach je přesvědčen, že druhá porážka v sezoně a první po 14 soutěžních duelech se Západočechy nijak neotřese.

"Mrzí nás to samozřejmě hodně. Jeli jsme sem s tím, že určitě chceme bodovat. Myslím, že celkově byl ten zápas remízový. Bylo to nahoru dolů, mělo to dobré parametry. Jen škoda pro nás, že odjíždíme s prázdnou," řekl Kalvach.

Jeho tým na Letné prohrával už od konce druhé minuty. "Vždy je to nepříjemné, když takhle brzo dostanete branku. Soupeř je samozřejmě na koni, tlačil na nás. Než jsme se s tím srovnali, chvilku nám to trvalo. Když jsme se s tím pak srovnali, měli jsme šance i my. Je velká škoda, že když vyrovnáme, tak si pak zase necháme dát takový hloupý gól. Druhý poločas byl vabank. Jen škoda, že jsme to nedotlačili, na druhou stranu i Sparta měla šance," uvedl Kalvach.

V šesté minutě nastavení už skoro zvedal ruce, jeho střelu o zem po rohu za již překonaným sparťanským gólmanem Peterem Vindahlem ale vyhlavičkoval kousek před brankovou čárou Vitík a zabránil vyrovnání na 2:2.

"Trefil jsem to tak nějak, abych to vůbec trefil. Měl jsem to s odrazem a celkem i na dlouhou nohu. Vyšlo to skvěle, přeskočilo to gólmana. Jen škoda, že tam obránce vběhl a vyhlavičkoval to," litoval Kalvach, který nepřidal gól ve třetím soutěžním utkání po sobě.

Za jeden ze zlomových okamžiků šlágru považoval, že jeho tým po vyrovnání v první půli udržel remízový stav jen minutu. "Když to v celkovém součtu skončilo 2:1, tak asi jeden z klíčových momentů. Je škoda, že když dáme vyrovnávací gól na 1:1 a můžeme se zvednout my, tak hned za necelé dvě minuty naopak inkasujeme. To byl určitě jeden z momentů, které zápas zlomily," poznamenal Kalvach.

Západočeský celek v 16. soutěžním utkání sezony teprve podruhé prohrál. Hned na úvod ročníku utrpěl porážku v Teplicích, pak se ale zvedl a do šlágru na Spartě šel se sérií 12 soutěžních vítězství.

"Je vidět, že Sparta udělala kus práce. V některých herních činnostech mají možná větší sebevědomí nebo jsou více sehraní. Ale nás tahle porážka určitě nesrazí. Něco jsme rozjeli a já věřím, že tohle nás zase jen posune dál. Můžeme na tom stavět," dodal člen širšího kádru české reprezentace.

