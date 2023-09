Španělský usedlík v Arábii o penězích v tamním fotbale i bývalém spoluhráči Ronaldovi

Je představitelem první vlny přílivu zahraničních fotbalistů do Saúdské Arábie, která prošla v Evropě bez většího povšimnutí. Álvaro Medrán (29), záložník, který v Realu Madrid debutoval pod vedením Carla Ancelottiho, našel na sklonku kariéry ideální prostředí, kde může zazářit. V rozhovoru pro španělskou redakci Livesport Zpráv mluví i o tom, proč je podle něj Cristiano Ronaldo (38) stále nejlepším hráčem na světě.

Medrán působil na nejvyšší úrovní v sedmi klubech. Ve Španělsku hájil barvy Realu, Getafe, Valencie, Alavésu a Raya Vallecana. Poté si vyzkoušel MLS, kde působil v Chicagu Fire, a v polovině sezony 2020/21 se rozhodl pro další mimoevropskou destinaci. Ofenzivně laděný záložník načíná už třetí ročník v saúdskoarabském Al Taawonu.

Za tu dobu se usadil v základní sestavě a patří mezi největší hvězdy týmu, jenž čelí velké arabské čtyřce. Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal a Al Ahli finančně zastřešuje Saúdskoarabský investiční fond. Al Taawon tuhle podporu nemá, přesto prožívá výborný vstup do sezony. Po pěti kolech je o skóre druhý za Al Hilalem.

V Saúdské Arábii jste už téměř dva roky. Jak prožíváte rozmach ligy a masivní příliv hvězd?

"Hodně se to mění a myslím, že je to dobře. Přicházejí hráči světové úrovně, což je pozitivní pro ty z nás, kteří už tady jsou. Důležité je, že se liga zlepšuje a stále se posouvá k velkým světovým soutěžím. Já osobně si hraní proti světoznámým fotbalistům užívám. Když jsem přišel, už tu byli hvězdy jako Banega, Ighalo, Carrillo.... Nemohou se ale srovnávat s Cristianem Ronaldem nebo Karimem Benzemou, kteří přišli až po mně."

Hráli jste v aktuální sezoně proti někomu z velké čtyřky?

"Ano, s Al Nassrem a na jejich půdě jsme vyhráli 2:0. Za pár dní nás čeká Al Ahli, kde hrají Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessie a Gabri Veiga. Pokusíme se proti nim pokračovat v dobře rozjeté sezoně. Máme kvalitní tým a můžeme zaskočit každého."

S Cristianem Ronaldem jste se potkal už v Realu Madrid a při svém debutu jste dokonce málem skóroval po jeho přihrávce. Mluvil jste s ním hodně?

"Na ten debut proti Rayu si vzpomínám. Přihrávka byla dobrá, ale já jsem bohužel minul. Mnohokrát jsem na ten moment myslel. V posledním zápase jsem s ním po utkání nemohl mluvit, protože je velmi soutěživý a po porážkách se mu nic nechce. Před zápasem ano."

A co minulá sezona, řekl jste si o jeho dres?

"Samozřejmě. Mám ho. Když přišel, hrál proti mému týmu po třech týdnech. Všichni spoluhráči po mně chtěli, abych jim sehnal jeho dres, a já to udělal, ale nechal jsem si ho. Podepsal mi ho a pak jsme si ještě chvíli povídali."

Medran v Saúdské Arábii působí již třetí sezónu. @AltaawounFC

Byla Saúdská Arábie z fotbalového hlediska spícím obrem, který se probudil?

"Ano, to je dobré přirovnání. Několik let investovali do fotbalu a zlepšovali infrastrukturu, ale teď udělali velmi důležitý krok vpřed s příchodem tolika hvězd. Budu se snažit zůstat tady co nejdéle, abych si dál užíval tento skvělý zážitek, který bude za pár let mnohem lepší, protože budou dál investovat."

O kolik lepší? Jak daleko se může posunout?

"Cristiano řekl, že v krátké době bude Saudi Pro League patřit mezi pět nejlepších na světě, a je na dobré cestě. Nebudu mu nic upírat."

Peníze do ligy vkládá Suverénní investiční fond. Proč v podstatě směřují do čtyř klubů?

"To bych také rád věděl. Teď pomáhají také Al Ettifaq, týmu Stevena Gerrarda, a Al Shabab, který podepsal Yannicka Carrasca. Moc nerozumím tomu, jak to rozdělování funguje. Dostáváme málo, ale máme skvělý tým, který dokáže porazit kohokoli. Ve skutečnosti jsme společně s Al Hilalem na čele."

Odkud pocházejí peníze Al Taawonu?

"Nevím, jestli vůbec pomáhá saúdská vláda, ale většina jsou naše vlastní finance. Hospodaří velmi dobře. Právě jsme uskutečnili nejdražší přestup arabského hráče a oni za tyto peníze přivedli další dva cizince. V minulé sezoně jsme byli pátí a můžeme konkurovat kterémukoli finančně nejsilnějšímu týmu. Navíc jsme v předchozím ročníku všechny velké kluby alespoň jednou porazili."

Poslední Medránovy sezony. Livesport

Ke kterému týmu španělské ligy by se dal Al Taawon přirovnat?

"Byl by to takový Villarreal nebo Real Sociedad, tedy týmy, které bojují na špici, ale je pro ně těžké stát se mistrem."

A kým by byl ve Španělsku Al Hilal?

"Z hlediska titulů by to byl Real Madrid. Superclasico je zde Al Hilal – Al Ittihad, je to duel s největší mediální a společenskou pozorností."

Benzema, Neymar, Kante, Mahrez, Firmino.... Kdo je nyní velkou hvězdou saúdské profesionální ligy?

"Pro mě je Cristiano nejlepším hráčem na světě. To je můj názor. Už teď je nejlepším střelcem a je jedničkou."

Na světové úrovni a ve svých 38 letech je podle vás stále nejlepší, a to i nad Kylianem Mbappém, Erlingem Haalandem nebo Viníciusem Júniorem?

"No, je pravda, že už má svůj věk a v Evropě by ho to stálo trochu víc, ale je to fotbalový velikán, pracuje jako nikdo jiný a nikdy mu nemůžete nic vytknout."

Překvapilo vás, že Messi odmítl saúdské peníze?

"Myslím, že jeho rodina a osobní situace vážily víc. Nemám moc informací, ale myslím, že jeho rozhodnutí šlo tímto směrem."

Medran v zápase proti Al Nassr @AltaawounFC

V MLS jste působil v týmu Chicago Fire. Jak velký rozdíl je mezi fotbalem ve Spojených státech a v Saúdské Arábii?

"V MLS je větší intenzita a větší fyzická náročnost, ale tady v Arábii je větší kvalita. Každopádně obojí je velmi dobré a zábavné sledovat. Někdy se dívám na zápasy MLS nebo saúdské profesionální ligy před La Ligou."

Kdybyste mohl do svého týmu podepsat špičkového hráče, kohokoli na světě, kdo by to byl?

"Pro mě je to jasné: Cristiano. Rád bych si s ním znovu zahrál. Jsem jeho velký fanoušek. Přál bych si, aby se to stalo skutečností."

Je cílem všech těchto investic kromě zlepšení image země také pořádání mistrovství světa?

"Nejde jen o fotbal, ale o sport obecně. Přivezli sem F1, tenisové turnaje, padel.... Sázejí velmi silně na sport. Nevím, jak daleko zajdou a zda se jim podaří uspořádat mistrovství světa, ale investují do sportu hodně zájmu a prostředků."