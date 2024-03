Livesport jedenáctka 24. kola: Všechny plzeňské hvězdy zastínil slávista Jurečka

Nejlepší jedenáctku kola fotbalové ligy, která je sestavována na základě známek Livesportu, tentokrát ovládli slávisté. Do výběru se dostali hned čtyři a útočník Václav Jurečka (29) si za svůj ofenzivní výkon proti Teplicím dokonce odnesl nejvyšší známku v tomto kole. Zastínil tak trio plzeňských tahounů, kteří řídili čtyřbrankovou demolici Sparty.

Nej tým kola. Livesport

Brankář

Petr Mikulec (Mladá Boleslav) 8,9

Zejména v prvním poločase měl v Ďolíčku co dělat. Připsal si pět zákroků a pomohl svému týmu čistým kontem.

Obránci

Tomáš Vlček (Slavia) 8,0

Proti Teplicím byl aktivní hlavně směrem do ofenzivy. Podstoupil sedm útočných soubojů a poslal do pokutového území pět centrů.

Filip Čihák (Hradec Králové) 8,6

Hlavou otevřel skóre a nasměroval Hradec k vítězství v derby s Pardubicemi. Byl přesný při rozdávání dlouhých míčů. Zkazil totiž pouze tři ze 13.

David Štěpánek (Jablonec) 8,3

V 61. minutě si skvěle naběhl na zadní tyč a rozhodl o vítězství svého týmu v Uherském Hradišti. Získal celkem devět míčů, z toho tři na polovině soupeře.

Záložníci

Jan Suchan (České Budějovice) 8,2

Dal dva góly a zejména ten z přímého kopu v 75. minutě stál za to. Adresoval celkem sedm přihrávek do finální třetiny hřiště a čtyři do vápna.

Lukáš Červ (Plzeň) 8,5

V 62. minutě se asistencí podílel na trefě nejlepšího ligového kanonýra Šulce. Hned sedmkrát získal míč na útočné polovině Sparty.

Conrad Wallem (Slavia) 8,8

Vstřelil pátý gól v sezoně, když se s míčem krásně otočil na hranici šestnáctky, předtím přihrál na trefu na 2:0. Ve vápně soupeře se s míčem potkal hned 10krát.

Cheick Souaré (Plzeň) 8,3

Na demolici Sparty se podílel gólem a asistencí. Zaznamenal také tři přihrávky do pokutového území.

Útočníci

Matěj Jurásek (Slavia) 8,2

Gólový účet zápasu otevřel dvěma výstavními trefami během čtyř minut. Zajímavé je, že se ani jednou nepokusil o driblink.

Tomáš Chorý (Plzeň) 8,2

Spartu pokořil prvním i posledním zásahem utkání, které dělila necelá půlhodina. K tomu všemu mu stačily pouze dvě střely.

Jurečkovy statistiky proti Teplicím Profimedia / Livesport

Václav Jurečka (Slavia) 9,0

Před brankou Teplic byl po celý zápas velmi aktivní. Podstoupil 16 ofenzivních soubojů, čtyřikrát připravil palebnou pozici pro své spoluhráče a sám vystřelil pětkrát.