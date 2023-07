Švancara o stadionech i Křetínském. Proč ho nechytnou za ruku a neřeknou: Podepiš to?

Nejen ve fotbalovém světě platí za velkého baviče a vtipálka. Bývalý ligový útočník Petr Švancara (45) ale dokáže mluvit i na vážné téma. V rozhovoru pro Livesport Zprávy se pozastavil hlavně nad nedostatečnou sportovní infrastrukturou v Brně i v Česku všeobecně.

Jeho milovaná Zbrojovka připomíná v posledních letech jojo – rok co rok mění nejvyšší fotbalovou soutěž za tu druhou. Podle Švancary tkví problém brněnského fotbalu v penězích, které chybí i kvůli absenci pořádného stadionu.

"Kdyby byl nový stadion, přilákalo by to partnery, kteří by určitě využili lepší zázemí v podobě skyboxů, a v klubu by byly peníze. To, že stadion nemáme, považuji za velkou chybu a je to jeden z velkých problémů brněnského fotbalu," myslí si mimo jiné bývalý útočník pražské Slavie.

Adax Invest Arena FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka své zápasy aktuálně hraje v ADAX INVEST Areně. "To, že máme jenom Srbskou, která nám bohužel padá na hlavu, je špatně. Nevidím lepší zítřky, kvůli čemuž už jsem trochu negativní," mrzí Švancaru, který vzápětí dodává, že problém je celorepublikový.

"Fotbalové stadiony nejsou skoro nikde. Nemá ho ani Bohemka, ani Sparta. Všichni říkáme, že je budeme mít, ale zatím se to neděje. Přijde mi hrozný, že se tu hraje finále Konferenční ligy a máme z toho vlastně spíš ostudu. Co jsme za fotbalovou zemi, když máme takhle výborné hráče, a přitom nejsme schopni postavit jeden stadion, který by mohl hostit zápasy podobného druhu," kritizuje autor 59 ligových branek současnou fotbalovou infrastrukturu.

Evropa bez Ďolíčku

Švancaru mrzí i situace Bohemians, kteří postoupili po 36 letech do pohárové Evropy, ale jejich stadion je dle regulí UEFA nezpůsobilý. "Bohemka zažije skvělou sezonu, postoupí do evropských pohárů, ale nemůže je hrát v Ďolíčku. To je jenom vizitka naší země a můžeme se takhle bavit dál. Hrozně mě to štve i za Bohemku a to zrovna mě může být Bohemka jedno, protože jsem jí nikdy nefandil," vypráví.

"Ale mám rád její fanoušky, že se chovají tak, jak se chovají. V minulosti o ten klub bojovali sami. Bohemians mě nepřestanou bavit a mrzí mě, že když po tolika letech dokáží něco neskutečného, tak najednou budou hrát na Spartě. Pro skalní příznivce to musí být opravdu těžké."

V Ďolíčku hrát Bohemians evropské zápasy nemohou. Bohemians Praha 1905

Pochopení nemá bývalý hráč Viktorie Žižkov, Opavy, Slovácka či Příbrami ani pro současnou situaci s výstavbou nového sparťanského stadionu. "Teď jsem četl, že Daniel Křetínský chce postavit stadion na Strahově a zase se proti tomu bojuje. Nevím, proč ho nevezmou za ruku, neposadí ke stolu a neřeknou: Podepiš to a vydělej na tom třeba deset miliard."

"Tihle lidi jsou bohatí a vždycky bohatí budou, ti už ty peníze neutratí. My z nich ale můžeme těžit a když on se rozhodne, že by postavil stadion, tak já nevidím žádný problém. Vždycky se ale najde nějaký chytrolín, který proti tomu začne bojovat. Ten člověk může být zlej nebo špatnej, já osobně pana Křetínského neznám, ale pokud chce postavit stadion, což je obrovská šance mít prostor na prezentaci této země, tak nechápu, proč proti tomu někdo vůbec bojuje. Jestli on na tom má vydělat peníze, tak je to v pořádku," myslí si Švancara.

Problém druhé ligy

V současnosti velmi populárního exligistu ale trápí především situace ve Zbrojovce a je si plně vědom, že partnery do klubu přilákají sportovní úspěchy. "Ale po sportovní stránce se taky nedaří. Teď je to bohužel ve fázi, kdy hrajeme druhou ligu. Já ale vždycky říkám, že když se něco takového špatného stane, tak by to mohlo pomoci do budoucna. Nestalo se tak v minulosti, ale věřím, že i podle toho, jak se skládá sportovní úsek Zbrojovky, by to mohlo zase přinést lepší roky," doufá ve změnu brněnský rodák.

"Jestli se má něco zvednout sportovně, tak jsou k tomu potřeba i peníze a ty momentálně ve fotbale nejsou. Současný majitel Zbrojovky do klubu dává spoustu peněz ze svého, na rozdíl od partnerů. Obecně je všude spousta aktivit, takže pro partnery kolikrát nemá smysl dávat peníze někam, kde se nehraje dobře. I proto Zbrojovka pořád tápe a přišel pád do druhé ligy," hledá Švancara důvody brněnských neúspěchů.

"Druhá liga není v televizi a sponzoři se shání složitě. V první lize se partneři shání líp, ale oni také chtějí nějaký servis. Ať už sportovní nebo nějakou prezentaci na stadionu. Ta je ale strašně těžká, když stadion vypadá takhle," vrací se brněnský patriot k problémům se stadionem.

Výsledky a program Zbrojovky Brno