Teplický Trubač o vydařeném vstupu do sezony: Někdy se to najednou začne zvedat

Teplický Trubač o vydařeném vstupu do sezony: Někdy se to najednou začne zvedat

Teplický kapitán Daniel Trubač (26) po zápase na hřišti Bohemians (2:1) připustil, že povedený vstup do ligové sezony je pro Skláře milým překvapením. Severočeši po domácím triumfu 1:0 nad Plzní nečekaně zvítězili i v Ďolíčku a úvodní dvě kola vyhráli poprvé od ročníku 2007/08, kdy naplno bodovali dokonce v prvních pěti zápasech. Podle Trubače je to i díky povedenému závěru minulé sezony.

"Pro všechny lidi jsme překvapení. Nekoukáme na tabulku, dohraje se zápas a jdeme na další. Je to pro nás milé překvapení," řekl Trubač, který dal dvě ze tří teplických branek v úvodních dvou kolech.

Jeho tým naplno bodoval navzdory tomu, že nastoupil proti dvěma účastníkům evropských pohárů. "Myslím, že už závěr minulého ročníku jsme měli dobrý, zvedali jsme se jako tým a teď jsme to na začátku sezony jenom potvrdili. Máme ale těžký los a jsme rádi, co jsme z toho zatím vytěžili. Musíme zůstat pokorní, nohama na zemi a pracovat," uvedl záložník.

Od březnového příchodu trenéra Zdenka Frťaly se podle něj změnilo v týmu více věcí. "Už jen co se týče nastavení v kabině, nastavení hráčů v poli, zapadlo to do sebe. Někdy ani pořádně nevíte, co tomu chybí. Najednou zápas od zápasu jdete a vidíte, že se to zvedá. To je přesně náš případ," podotkl Trubač.

Tepličtí pod Frťalou prohráli jen tři z 15 ligových zápasů a v posledních 10 utkáních nejvyšší soutěže utrpěli pouze jedinou porážku. "Hodně si zakládám na vzájemné komunikaci, abych věděl, co hráče trápí nejen po sportovní, ale i osobní stránce. Vzájemná důvěra, která by mezi námi měla být, nejen mezi hráči, ale všemi zaměstnanci klubu, je pro mě priorita," prohlásil Frťala, který ve čtvrtek oslaví 53. narozeniny.