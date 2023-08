Zlín proti Teplicím urval první ligovou výhru, Pardubice nestačily na Slovácko

Zlín se v šestém kole FORTUNA:LIGY dočkal prvního vítězství v sezoně, doma si poradil s Teplicemi 2:1. Ševci rozhodli o výhře po přestávce, když se krátce po sobě prosadili jednadvacetiletí David Tkáč a Martin Cedidla. Pardubice na svém stadionu nestačily na Slovácko (0:1), hostující gólman Milan Heča (32) si připsal třetí venkovní čisté konto v aktuální sezoně a na hřištích soupeřů dosud neinkasoval.

Ve Zlíně byli Severočeši od úvodu pod tlakem. Poprvé zahrozil po pasu do vápna hostů Tkáč, míč do sítě ale neusměrnil a dorážku Rudolfa Reitera zablokoval obránce. Chvíli nato mohli Ševce poslat do vedení Tom Slončík a Vukadin Vukadinovič, v zakončení jim však scházela přesnost.

Aktivní Tkáč se propracoval do šance i ve 25. minutě, skvěle proti němu ale zasáhl Tomáš Grigar. Rušno bylo před zkušeným brankářem až do závěru poločasu, ve kterém před odkrytou sítí selhali ještě Jakub Kolář a Antonín Fantiš.

Po přestávce se na trávníku objevily úplně jiné Teplice. Hned ve 46. minutě nebezpečně zakončoval Mohamed Yasser, přízemní ránu ale vyrazil připravený Stanislav Dostál. O chvíli později se dvakrát do příležitosti dostal Matěj Radosta, nejprve však nezamířil přesně a poté nepropálil vyběhnutého Dostála.

Statistiky utkání. Livesport

Zlín se k ohrožení brány soupeře propracoval v 55. minutě. Vukadinovič se z pravého kraje procpal až do malého vápna, odkud přihrával Tkáčovi, jenž střelou doprostřed rozvlnil síť. Po hodině hry se Ševci dostali do dvoubrankového náskoku.

Rohový kop propadl na Cedidlu, který přesnou hlavičkou nedal Grigarovi šanci. Teplice mohly snížit zásluhou Tadeáše Vachouška, ten ale sklepnutí agilního Yassera v úspěšnou trefu nezužitkoval. V 88. minutě už akce střídajících Severočechů přinesla ovoce, když zakončení 22letého Egypťana dorazil do brány Vachoušek.

Známkování hráčů Zlína a Teplic. Livesport

Přestože modrobílí začali aktivněji, první šanci si připsali domácí. Jakub Matoušek se v rychlém brejku uvolnil od obránce a vypálil pod břevno, výborně však zasáhl Milan Heča. Povedená sekvence Východočechů vyústila v několik příležitostí. Ty však obětavě zastavili hráči Slovácka. Neproměněné možnosti mohly Pardubice mrzet.

Ve 21. minutě totiž nacentroval do šestnáctky Milan Petržela, který našel na zadní tyči osamoceného Jana Kalabišku, jehož rána se odrazila od tyče do sítě. Po inkasované brance červenobílí zabrali. K hlavičce se propracoval Denis Halinský, nicméně nasměroval míč pouze do rukavic brankáře.

Statistiky utkání. Livesport

V nastaveném čase první půle vypálil zhruba z 25 metrů Pavel Černý, jeho jedovatý projektil však ke smůle domácích skončil pouze na horní tyči. Po změně stran se ideálně položil do voleje Vojtěch Patrák, oku lahodící akce ovšem neskončila brankou, jelikož balon dopadl těsně vedle tyče.

V 67. minutě vytáhl Viktor Budinský geniální zákrok na brankové čáře proti hlavičce Filipa Vechety k tyči, čímž udržel naděje svého týmu na bodový zisk. V závěru mohl zvýšit vedení hostů Marek Havlík, ale utaženou střelou namířil těsně nad bránu. Ani přes závěrečný tlak se týmu z města perníku skóre zápasu srovnat nepodařilo.

Známkování hráčů Pardubic a Slovácka. Livesport

