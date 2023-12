Změní Liberec po 27 letech majitele? Karl údajně prodává Slovan, pod Ještěd se má vrátit Nezmar

Sedm ligových zápasů bez porážky, slušné výkony i zajímaví hráči. Liberec se ve FORTUNA:LIZE pyšní výbornou formou, ani ta však do ochozů stadionu U Nisy zatím neláká příliš fanoušků. Nároční příznivci Slovanu by se ale mohli ztotožnit s blížícími se změnami – severočeský klub je totiž na prodej. Současný majitel Ludvík Karl (77) předá podle informací serveru inFotbal.cz majoritní podíl mladému podnikateli Ondřeji Kaniovi (30), který má v plánu pod Ještěd znovu přivést do sportovního vedení Jana Nezmara (46).

Kania, výkonný ředitel společnosti Consilium, která zřizuje sítě amerických škol v Česku, Španělsku a Chorvatsku, má se Slovanem velké plány. Cesta k jejich naplnění by měla začít podle informací serveru inFotbal.cz v květnu roku 2024, kdy dojde k finálnímu odkupu.

Miliardář Karl, jenž vlastní také sklárny Preciosa a patří mezi nejbohatší Čechy, se s budoucím majitelem Liberce dohodl na významné částce, neuvidí z ní však údajně ani korunu. Všechny peníze se mají vložit do klubu, z nějž dlouholetý boss Slovanu neodejde úplně, neboť si ponechá minoritní část.

Už od zimy by přitom nové vedení mohlo mít vliv na přestupovou politiku, do níž posléze výrazně promluví staronová postava libereckého fotbalu. Pod Ještěd se má totiž vrátit Jan Nezmar, jenž tak naváže na působení v roli sportovního ředitele z let 2012 až 2017. Poté odešel do Slavie, kde pomáhal kouči Jindřichu Trpišovskému začít úspěšnou éru červenobílých. Naposledy působil u hokejistů Liberce.

Karl je majitelem klubu od roku 1996, kdy jej svým vstupem zachránil od krachu. Už v minulosti byl několikrát blízko prodeje, ten se tak bude realizovat až nyní, na prahu jeho osmdesátky. Za jeho působení získal Liberec tři tituly (2002, 2006, 2012), dlouho byl nejsilnějším mimopražským hráčem. Co do počtu mistrovských pohárů je Slovan v historické tabulce české ligy čtvrtý za Spartou, Slavií a Plzní.

Vedle toho se na jaře 2002 probil do čtvrtfinále Poháru UEFA (dnešní Evropská liga), na stadion U Nisy přijely slavné značky jako Liverpool či AC Milán. S ním se Nezmar a spol. utkali v předkole Ligy mistrů, jíž Italové v té sezoně nakonec vyhráli. To všechno Liberec pod Karlem zažil, v Česku patřil ke klubům s nejdéle působícím stejným vlastníkem.

Teď jej podle všeho mění, podobně jako další členové historicky elitního domácího kvarteta. Plzeň už má převod od letošního června za sebou, u Slavie se aktuálně spekuluje o převodu z čínských majitelů na českého miliardáře Pavla Tykače.