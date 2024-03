Už bude konec? Belgie viděla bizarní závěr zápasu, trenér Westerlo dostal za bojkot padáka

Belgická nejvyšší soutěž měla minulý týden na programu poslední kolo základní části a ve frašku se proměnil závěr duelu Westerlo – Genk. Hlavní roli sehrál domácí trenér Rik De Mil (42), který svým hráčům nařídil nenapadat a závěrečné minuty nastavení odstát na místě.

Duel skončil remízou 1:1 a výsledek stačil oběma týmům. Westerlo nespadlo do skupiny o udržení, Genk si naopak v nadcházejících týdnech zahraje proti elitě ve skupině o titul. De Mil nehodlal riskovat a vsadil na bojkot, v oslabení hrající hosté na tuto "hru" přistoupili a v některých případech nevěřícně sledovali, jak si domácí s úsměvy na tvářích začínají podávat ruce a slavit záchranu.

"Jako trenér bych to, co se stalo ve Westerlu, nikdy nedopustil. Máte výhodu jednoho muže a jen stojíte... Tohle je ostuda i vůči vlastním fanouškům. Kdyby Westerlu hrozilo, že spadne, tak bych to i pochopil, ale tohle? Nikdy bych si ani nepomyslel, že něco takového v Belgii uvidím," zlobil se Hein Vanhaezebrouck, trenér Gentu, který i na tento závěr doplatil a nakonec skončil těsně za Genkem na sedmém místě.

"Hráči si začali povídat a přišel závěrečný hvizd. Možná to nebyl ideální konec utkání, ale na ty poslední minuty zkrátka zapomeňme," bránil se De Mil po skončení nedělního zápasu.

Slova na obranu každopádně nepadla na úrodnou půdu a právě De Mil je nakonec tím, kdo na události rozhodně nezapomene. Vedení mu dnes vypovědělo smlouvu, přestože ho najalo teprve v prosinci a počítalo s ním dlouhodobě.

"Litujeme, že jsme k podobnému závěru museli dospět, ale je pro nás nepřijatelné, abychom akceptovali podobné hodnoty a jednání," oznámilo dnes Westerlo.