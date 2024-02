Překvapení víkendu podle dat: Zaskočí Brighton tým Tottenhamu podruhé během dvou měsíců?

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Poslední vzájemné střetnutí těchto dvou ofenzivně laděných týmů si možná ještě dobře pamatujete. Na Amex Stadium se odehrálo na sklonku prosince a pro nezaujatého diváka se jednalo o fotbalový chaos v tom nejlepším slova smyslu. Brighton utkání ovládl výsledkem 4:2 a i bez jeho dvou penaltových zásahů si oba týmy vytvořily vysoké xG (2,71:2,19 pro vítěze). Něco podobného by se mohlo udát také o víkendu.

Tottenham na svého soupeře vyrukuje s uzdraveným tvůrcem hry Jamesem Maddisonem, který proti vysokému bloku Brightonu bude mít dostatek možností, jak na své rozběhnuté spoluhráče posílat průnikové pasy z hloubky hřiště i kolmé přihrávky z centrálních prostorů v blízkosti vápna. Opět tedy bude k vidění množství rychlých přechodů do útoku a střel z represinkových situací, což je styl hry, jenž Brightonu nesedí a pravidelně z něj povoluje velké množství nebezpečných šancí.

Několik účinných zbraní však mají ve svém arzenálu také svěřenci Roberta De Zerbiho. Lze například očekávat, že budou viditelně dominovat ve vzduchu. Brighton má v ofenzivních hlavičkových soubojích tu nejvyšší úspěšnost v Premier League, zatímco Tottenham má při jejich bránění naopak druhou nejhorší. Hůř jsou na tom v tomto ohledu už pouze hráči Bournemouthu.

Mapa střel Lewise Dunka z této sezony. 11Hacks / Livesport

Převaha by se měla projevit také při standardních situacích, z nichž Spurs čelí velmi často nebezpečným střelám. Přihrávky z kopačky Pascala Grosse adresované na Lewise Dunka, Jana Paula van Heckeho nebo oba útočníky nejsou něčím, co by se bránilo lehce jakémukoli týmu. Spurs jsou navíc v obranné třetině tím nejhorším týmem ve sbírání odražených míčů, což je naopak disciplína, ve které soupeř v útočné třetině vyniká.

Sluší se zmínit, že v minulém vzájemném utkání hrála Brightonu do karet absence stoperů Romera s Van de Venem, kteří jsou pro nadcházející duel fit. Ve hře jsou také potenciální návraty Yvese Bissoumy se Son Heung-minem. I tak by nebylo úplným překvapením, pokud by se hostům podařilo skórovat a znovu bodovat.

Osmí PEC Zwolle v neděli zavítají na hřiště šestých Go Ahead Eagles a svému soupeři se v případě výhry mohou přiblížit na rozdíl jediného bodu. A šance nebudou mít vůbec malé, neboť podle matematických modelů hodnotících kvalitu vytvořených i povolených brankových příležitostí jsou na tom oba týmy výkonnostně velmi podobně.

Tým Zwolle navíc v poslední době hraje v dobré pohodě. Bodoval v předchozích pěti ligových duelech včetně těch proti Ajaxu, Alkmaaru a Spartě Rotterdam. A to ve všech třech utkáních nastoupil na hřišti soupeře. Aby toho nebylo málo, Eagles se musejí vypořádat s absencí dvou klíčových hráčů.

Zraněný Belgičan Philippe Rommens patří mezi nejlepší defenzivní záložníky Eredivisie ve hře s míčem a dokáže svým spoluhráčům připravovat velký objem šancí jak ze hry, tak ze standardních situací. Trest za červenou kartu si bude navíc odpykávat ofenzivní středopolař Willum Willumsson. Třetí nejvytíženější hráč Orlů už v dosavadním průběhu sezony nastřílel šest branek a stejně jako Rommens je důležitým kreativním článkem sestavy. Analýza tvorby šancí ve finální třetině ukazuje, že by Zwolle mělo být ofenzivně minimálně důstojným soupeřem.

Ve hře hlavou se jedná o jeden z nejdominantnějších týmů v lize, což se projevuje i na jeho herním plánu. Největšími přednostmi jsou velmi efektivní vysoké centry ze strany i z hloubky nebo dlouhé míče po zemi z levé strany. A Eagles z centrů pravidelně povolují obrovský objem šancí.

Ačkoli se ve vzorku celé sezony jedná o dvojici vyrovnaných týmů, které od sebe v tabulce dělí pouze jeden bod ve prospěch domácího Lutychu, jejich aktuální herní rozpoložení je zcela odlišné. Zatímco domácí čekají na ligovou výhru už dlouhých devět zápasů, Leuven neprohrál už pěti kol, přičemž během té doby získal třeba také cenný skalp Genku.

Vítaným povzbuzením bude pro tým z Lovaně nejen návrat islandského reprezentačního křídelníka Jóna Dagura Thorsteinssona, který v minulém kole chyběl kvůli karetnímu trestu, ale také skutečnost, že zranění kapitána Siebeho Schrijverse nakonec nebude tak vážné, aby mu nedovolilo nastoupit hned do nadcházejícího klání. Lutychu bude naopak i nadále chybět talentovaný stoper Nathan Ngoy.

Leuven je týmem, který má jednu z největších úspěšností ofenzivních hlaviček v lize a je nebezpečný jak z centrů ze hry, tak i ze standardních situací. Lutych je naopak v obou činnostech velmi zranitelný. Vše je navíc umocněno faktem, že zatímco směrem dopředu Leuvenu centry fungují, má velké problémy s jejich bráněním. Plán Lutychu ve finální třetině však vysoké míče obsahuje jen velmi okrajově, spíš se snaží tvořit po zemi z meziprostorů a centrálnějších pozic…