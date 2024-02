Nejdražší přestup z Belgie: Thiago po sezoně odejde z Brugg do Brentfordu, nahradí Toneyho?

Brentford si s předstihem zajistil posilu pro nadcházející sezonu v podobě útočníka Igora Thiaga (22) z Brugg. Anglický celek za urostlého kanonýra, pro něhož je připravena smlouva do roku 2029 s opcí, podle nepotvrzených zpráv může celkem zaplatit 37 milionů eur.

Základní suma má být ve výši 33 milionů eur a zbývající čtyři miliony budou ve hře na bonusech. Bruggy si měly rovněž zajistit 10% podíl z možného dalšího prodeje.

Pokud by se uvedená suma vyplatila, stal by se Thiago nejdražším přestupem z Belgie a na prvním místě by vystřídal Charlese De Ketelaereho, jenž v létě 2022 odešel ze stejného klubu do AC Milán za 36,5 milionu eur.

Pochopitelně jde o rekordní posilu Brentfordu, jenž dosud nejvíc zaplatil za Nathana Collinse. Za toho Bees před sezonou poslali Wolverhamptonu Wanderers necelých 27 milionů eur.

"Podepsali jsme klíčového hráče na klíčovou pozici. Thiago je velmi zajímavý útočník, který se hodí do našeho týmu. Je pracovitý a velmi dobře presuje. Je také fyzicky zdatný a velmi dobře technicky vybavený," pochvaluje si novou akvizici manažer anglického celku Thomas Frank.

"V belgické lize dělá výrazné pokroky, takže je v něm velký potenciál a my se těšíme, až ho uvidíme v červenobílém dresu," dodal na adresu 22letého Brazilce s bulharským pasem.

Thiago do Belgie zamířil před sezonou z Ludogorce a okamžitě na sebe upoutal pozornost, když ve 40 soutěžních zápasech vstřelil 24 gólů. Střelecky se mu dařilo i v bulharském klubu, kam zamířil v únoru 2022 z mateřského Cruzeira a v 55 startech si připsal 21 přesných zásahů.

Bruggy učinily velmi výhodný obchod, před půlrokem za Thiaga zaplatily osm milionů eur.

Brentford se tímto nákupem zřejmě chystá na odchod Ivana Toneyho, který je opakovaně spojován s největšími anglickými kluby, nejvíce se přitom mluví o zájmu Arsenalu.