Berenguer se dvěma zásahy přičinil o další trhlinu v titulových ambicích Girony

Athletic Bilbao porazil v pondělní dohrávce 25. kola LaLigy doma Gironu 3:2 a prodloužil šňůru neporazitelnosti napříč soutěžemi už na šest utkání. Hrdinou Basků se stal Álex Berenguer, který v utkání vsítil první dvě branky Los Leones. K dvougólovému střelci se přidal s devátým ligovým zásahem Iňaki Williams, jenž tak duel rozhodl a přispěl k prodloužení série Gironistes bez vítězství na čtyři zápasy. To se promítlo i do titulového souboje, v němž Real Madrid nabral šestibodový náskok.

K zisku bodů nasměroval Athletic už ve druhé minutě Berenguer, když domácí dostali své protivníky pod tlak na jejich půli hřiště a ukradený balon sám nekompromisně uklidil do sítě. Jen o chvíli později se z protiútoku dostal do střelecké pozice Iňaki Williams, nedostal však ideální přihrávku a střela mu sjela mimo brankovou konstrukci. Ghanský útočník neskóroval ani poté, co individuální akci ve 25. minutě zakončil střelou do tyče.

Girona si první vážnou šanci vypracovala až ve 34. minutě, kdy Arťom Dovbyk našel za vápnem Yangela Herreru a ten z první pálil těsně vedle. Girona krátce po změně stran srovnala stav utkání, když se Viktor Cygankov probil ve vápně k míči a zblízka jednoduše skóroval. Bilbao si však v 56. minutě vzalo vedení zpět, když po dalším zaváhání obrany hostů našel Gorka Guruzeta ve vápně Berenguera a ten propálil bezmocného Paula Gazzanigu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Za další čtyři minuty se domácí radovali znovu, tentokrát po překonání obránce úspěšně střílel na zadní tyč Iňaki Williams. Girona dokázala v 75. minutě snížit, po dobře zahrané standardce se pohodlně trefil hlavou Aleix García. V nastaveném čase zachránil svému celku tři body z brankové čáry skvělým zákrokem obránce Dani Vivian. Bilbao tak na domácí půdě předvedlo další dobrý výkon odměněný třemi body.

Tabulka La Ligy