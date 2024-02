Venkovní ztráta Realu po dvou měsících. Vallecano ho podruhé v sezoně okradlo o body

Fotbalisté Vallecana pod vedením dosavadního asistenta Iňiga Péreze obrali ve 25. kole LaLigy na svém hřišti Real Madrid po remíze 1:1. Bílý balet sice poslal neprodleně po začátku utkání do vedení Joselu, ještě v první půli však dokázal z pokutového kopu srovnat Raúl de Tomás. Díky jeho zásahu tak klub ze čtvrti Vallecas nepadl s Los Blancos ani podruhé v aktuálním ročníku. Svěřenci Carla Ancelottiho zároveň po více než dvou měsících venku zaváhali, jelikož naposledy se jim v lize nepodařilo zvítězit 9. prosince na hřišti Betisu.

Rayo slavného madridského rivala v minulém domácím klání porazilo a v této sezoně bylo jedním ze čtyř celků, které obraly Bílý balet o body.

Los Blancos dali ovšem na tato fakta rychle zapomenout , když hned ve třetí minutě poslal hosty do vedení ve vápně osamělý Joselu. Španělský střelec přidal po 20 minutách druhý gól, bohužel pro něj mu předcházela situace, kdy se jeho spoluhráč dostal s míčem za hrací plochu.

Domácí se k prvnímu ohrožení brány dostali ve 27. minutě a hned z něho vytěžili pokutový kop, který střelou doprostřed brány proměnil de Tomás. Ve 36. minutě mohl lídrovi tabulky vrátit vedení Federico Valverde, jeho pumelice však pouze orazítkovala levou tyč.

Zápasové statistiky utkání Rayo Vallecano – Real Madrid Opta by Stats Perform

Chvíli před uplynutím hodiny hry mohl, tentokrát už regulérní, druhý gól přidat Joselu. Stole Dimitrievski byl ovšem proti a míč do branky nepustil. Menší madridské derby ve druhém poločase moc vyloženějších šancí nenabízelo.

Na další si diváci museli počkat až do 80. minuty, kdy se Toni Kroos postavil k přímému kopu a povedenou střelou nechal znovu vyniknout makedonského brankáře. Na konci zápasu ještě podtrhl bezmoc Realu Dani Carvajal, který se po zbytečném ohnání proti soupeři nechal vyloučit.

Joselu byl jediným střelcem Realu proti Vallecanu Opta by Stats Perform

Granada – Almería 1:1

Hosté se dostali již v deváté minutě do vedení, když si do vápna sebevědomě navedl míč Pubill a bombou o břevno zaskočil domácí. Ve 26. minutě nebezpečně střílel Martin Hongla, jeden z hostujících obránců ovšem dokázal jeho pokus zablokovat na roh. Tým z Granady měl po zbytek poločasu více ze hry, nedokázal si nicméně vytvořit vyloženou šanci, a tak trochu překvapivě odcházeli do šaten spokojenější hráči Almeríe.

Granaďané vstoupili do druhého poločasu plní energie a hned po pěti minutách mohli srovnat, Uzuni však svou hlavičku nenasměroval mezi tři tyče. Jejich počáteční aktivita ovšem po chvíli opadla a do trháku mohli jít Indálicos, Choco Lozano nicméně svou hlavičkou, stejně jako na druhé straně Uzuni, bránu netrefil.

Domácím se podařilo srovnat 15 minut před koncem, kdy v souboji jeden na jednoho proti gólmanovi zachoval chladnou hlavu Uzuni a zamířil přesně k pravé tyči. V 80. minutě zbořil Pubill ve vápně jednoho z domácích fotbalistů a hlavní rozhodčí nařídil pokutový kop, po konzultaci s videorozhodčím však penaltu odvolal.

Mallorca – Real Sociedad (18:30)

Betis – Alavés (21:00)

