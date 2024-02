Lewandowski v závěru vystřelil Barceloně všechny body, Atlético rozmetalo Las Palmas

Fotbalisté Barcelony uspěli ve 25. kole La Ligy na neoblíbené půdě Celty Vigo, odkud si odvezli výhru 2:1. O vše podstatné se v utkání postarali hráči se zkušenostmi na rozdávání. Na úvodní gól Roberta Lewandovskiho (35) reagovala krátce po změně stran ještě o rok starší ikona domácího celku Iago Aspas (36). V nastaveném čase se ale o slovo znovu přihlásil polský ostrostřelec. Slušně si zastřílelo Atlético Madrid, které vyprášilo Las Palmas 5:0.

Přestože ve statistice držení míče výrazně vedlo Las Palmas, lepší vstup do utkání měli domácí. První gól totiž padl už v 15. minutě, kdy se po přihrávce do vápna dostal balon díky několika odrazům k Llorentemu, který poslal Atlético do vedení.

Netrvalo dlouho a španělský záložník se prosadil znovu. Po trestuhodné chybě Saúla Coca vybojoval míč Correa a běžel s Llorentem sám na bránu. Argentinec se rozhodl přihrát svému spoluhráči a ten pohodlně zvýšil. V závěru první půle mohl ještě pojistit vedení Samuel Lino, jenž se uvolnil v pokutovém území, jeho přízemní střelu však vyškrábl na roh Álvaro Valles.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Los Rojiblancos skvěle vstoupili také do druhého poločasu. Na centr z levé strany si naskočil Koke, který pohotovou hlavičkou předložil míč Correovi, jenž ho uklidil do sítě. Po hodině hry zahrávali domácí penaltu poté, co byl Lino skluzem poslán k zemi. Rozhodčí ještě přezkoumával celou situaci na videu a nakonec se rozhodl pro pokutový kop. Ten s přehledem proměnil střelou do levé šibenice Correa.

Žlutomodří mohli snížit, když se k odraženému balonu dostal ve vápně pohotový Javi Muňoz, kterého vychytal díky rychlému výběhu Jan Oblak. Fanoušci na Estadio Metropolitano se v závěru utkání dočkali páté branky. Po pěkné přihrávce Rodriga Riquelmeho se tvrdou ranou pod břevno prosadil Memphis Depay.

Correa v utkání dvakrát uspěl. Opta by Stats Perform

V Pamploně mohl soupeř udeřit velmi brzy, když hlavičku Faliho z nebezpečného prostoru musel likvidovat dobře postavený Sergio Herrera. Na druhé straně zase zahrozil nejobávanější domácí hráč Budimir, svou střelu z první ale poslal vysoko nad.

Své štěstí zkusil ve 33. minutě z přímého kopu Rubén García, zkušený křídelník ale dopadl stejně jako jeho chorvatský kolega.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Poměrně ospalou pasáž hry se snažil po 10 minutách druhé půle rozčísnout dravým náběhem do vápna Budimir, jenže ani tentokrát se útočník Osasuny nepotkal se štěstěnou a míči dal jen slabou razanci. Svou reputaci si ale přece jen vylepšil v 63. minutě. Právě tehdy vyslal skvostný centr z pravé strany Rubén García a Budimir nechytatelnou hlavičkou k levé tyči poslal domácí do vedení.

To nakonec nedalo Los Rojillos velkou práci udržet, neboť závěrečný tlak Cádizu postrádal výraznější šance. Byl to naopak Conan Ledesma, jenž skvělým zákrokem vystavil stopku pokusu Pabla Ibáňeze. V nastaveném čase ho ale znovu překonal muž zápasu Budimir.

Katalánce mohl už v 10. minutě poslat do vedení ve formě hrající Yamal, jehož střelu do horního rohu brány vyrazil Vicente Guaita. Celta zase v úvodu zahrozila zakončením Jörgena Strand Larsena, který ale nepříliš prudkým pokusem pouze protáhl Marca-Andrého ter Stegena. Další šance však nepřibývaly.

Diváci sledovali soubojovou hru, jež se jen výjimečně přiblížila jednomu z velkých vápen. Na konci první půle se zničehonic dostal v pokutovém území k zakončení Lewandowski. Polský útočník se s míčem na kopačkách příliš nerozpakoval a prudkou ranou na vzdálenější tyč skóroval.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Obdržený gól domácí do druhé půle pořádně namotivoval. Óscar Mingueza pohlednou patičkou přikopl míč do kroku Aspasovi, který za pomoci tečujícího Julese Koundého ve 47. minutě rozvlnil síť hostů. Aspas mohl být po hodině hry i úspěšným asistentem, Koundé si však tentokrát v obranné činnosti počínal výborně, když vypíchl jeho nebezpečný pas.

Vigo v některých pasážích zápasu Barcu přehrávalo, v její hořící defenzivě mu ale scházelo kvalitní zakončení. Bránící se Katalánci se soupeřově vápnu přiblížili jen v závěru, kdy dostali od Celty dárek v podobě penalty. Fran Beltrán místo míče napálil Yamala, jehož pád donutil sudího odpískat faul.

Tak vypadal úvodní kanonýrův zásah zápasu. Opta by Stats Perform

Pokutovým kopem pak sice napoprvé Lewandowski pohrdl, jenže po zásahu videorozhodčího dostal kvůli předčasnému pohybu gólmana šanci na reparát. Napodruhé už se k nelibosti domácích zkušený Polák nemýlil.

Netopýři na svého soupeře sice vlétli, ofenzivní převahu však dlouho ke kvalitnímu zakončení nevyužili. Stadionem to tak pořádně zahučelo až v 19. minutě, kdy střelu Jaremčuka na brankové čáře vyrazil Nyland.

Ke smutku fanoušků útočného fotbalu to ovšem bylo od obou týmů na dlouhou dobu vše. Až chvíli před odchodem do šaten přišlo menší vzrušení, když si v pokutovém území ostře počínal Romero. Navzdory nesouhlasu tribun ale rozhodčí penaltu nenařídil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po pauze se k zajímavému zakončení odhodlal Sergi Canós, jehož pokus mířící do dolního rohu ale zastavil pozorný Nyland. V 51. minutě se norský gólman vyznamenal proti Jaremčukovi, jemuž včasným výběhem zmenšil střelecký úhel.

Nyland však byl jediným pozitivem na představení Sevilly, která se prakticky za celý zápas nedostala k jediné zajímavé útočné akci. Ani Valencia v útoku neoslňovala, ale v 84. minutě mohla zápas zlomit ve svůj prospěch. Pokus Petera Gonzáleze z osy hřiště ovšem nezamířil mezi tři tyče.

Tabulka La Ligy