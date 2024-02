Dvougólový večer Joselua v madridském derby zastínilo pro Real další zranění stopera

Real Madrid splnil povinnost a v dohrávce 20. kola La Ligy vyhrál v Getafe 2:0. Carlo Ancelotti měl šťastnou ruku, když nezvykle postavil do základní sestavy Joselua a Lucase Vázqueze. Oba totiž měli prsty ve vítězném gólu, jelikož urostlý španělský útočník dostal míč hlavou do brány právě po centru od svého kolegy. Bílý balet tak popáté v řadě uspěl proti Azulones a vrátil se do čela tabulky. Radost mu ovšem zkalilo zranění již třetího čistokrevného stopera Antonia Rüdigera, který musel v poločase střídat.

Hosté do utkání vstoupili velmi aktivně, za což byli ve 14. minutě odměněni úvodní brankou. Vázquez odcentroval z kraje hřiště přesně do vápna, kde se k hlavičce procpal Joselu, jenž poslal míč od země za záda brankáře. Trenéra Ancelottiho sice mohla těšit hra jeho svěřenců i nadále, starosti mu však dělalo několikanásobné ošetřování Rüdigera. Závěrečné minuty první půle nakonec německý stoper pouze odkulhal.

Poločasová přestávka nepřinesla jen vynucené střídání Bílého baletu, ale i tři změny na straně domácích. Oživení Azulones měli velkou šanci v 52. minutě, překvapivá střela Masona Greenwooda ovšem skončila jen na tyči. Vzápětí se tak mohli radovat opět hosté. Vinícius Junior vyslal luxusní přihrávku, Joselu předvedl pohotové zpracování a střelou k tyči zapsal svou druhou branku večera.

V 62. minutě zakončoval další akci tohoto ofenzivního dua Vinícius Junior, jenže ve vyložené šanci trefil ruku brankáře Davida Sorii. Blízko ke zdramatizování utkání byl v 73. minutě Borja Mayoral, z výborné pozice však napálil jen tyč. Závěr utkání se odehrál ve znamení přelévání hry ze strany na stranu, žádná vyložená šance ani změna skóre se již ovšem neurodila a Real mohl oslavit šestou ligovou výhru v řadě.

