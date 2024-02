Girona bude v Madridu útočit na vedení v lize. V některých činnostech vládne celé Evropě

Mezi elitou působí Girona v celé své téměř 100leté historii teprve čtvrtou sezonu. Dosud bylo nejlepším umístěním malého katalánského klubu v LaLize 10. místo, v tomto ročníku však dopadne určitě lépe. A možná nejlépe ze všech, vždyť červenobílí prohánějí vedoucí Real Madrid, za nímž po necelých dvou třetinách odehraných kol zaostávají jen o dva body. V sobotu budou svou neporazitelnost na hřištích soupeřů hájit právě na Santiago Bernabéu v přímém duelu o první místo v tabulce.

Girona je jako zjevení. Daleko slovutnější kluby jako Atlético Madrid a Barcelona se jí dívají na záda z uctivé vzdálenosti. V současné době ztrácejí na svěřence Míchela Sáncheze osm, respektive šest bodů. Girona jich má 56, což je už nyní její nejvyšší zisk v lize v historii.

Útoky za miliardy korun, jimiž se pyšní Real Madrid, Barcelona či Atlético, blednou v porovnání s tím, co dokáže skromný outsider, na jehož stadion se nevejde ani 15 tisíc fanoušků. Girona je s 52 trefami (ve 23 utkáních) nejproduktivnějším týmem celé soutěže. A Ukrajinec Artem Dovbyk se 14 zásahy (společně s Judem Bellinghamem z Realu) jejím nejlepším střelcem.

Bílý balet je jediným týmem, který v lize dokáže s Gironou držet krok. A také jediným, kdo ji dokázal porazit, když ji na konci září přehrál na jejím hřišti jednoznačně 3:0. Kdo tenkrát čekal, že tím bublina splaskla, mýlil se. Triumfální vítězství 4:2 na půdě silné Barcelony ukázalo, že Girona je schopna porážet absolutní špičku.

Započteny jsou góly po akcích s alespoň 10 přihrávkami. Opta by Stats Perform

Její kouč Míchel (který se mimochodem narodil v Madridu) od svého jmenování v roce 2021 úspěšně zavádí pomalý a složitý herní styl. Připomíná období rozkvětu španělského fotbalu v letech 2008-2012, kdy národní tým získal tři velké tituly v řadě (včetně poháru pro mistry světa v roce 2010) a imponoval svým slavným fotbalem "tiki-taka".

Co se týče výstavby hry, jen hráči Realu (4,9 přihrávek) a Barcelony (4,7) si v průměru vymění víckrát míč než fotbalisté Girony (4,3), než dojde k zakončení či postup přeruší obranný zákrok soupeře. A to jsou první dva jmenovaní skuteční mistři tohoto oboru. Průměrná délka akce Girony je 12,4 sekundy, což je ve Španělsku třetí nejdelší čas po Barce (13,7 sekundy) a Realu (13,6). Opět to ukazuje, že Míchelovi svěřenci jsou při zakládání útoků velmi trpěliví.

A také úspěšní. Zatímco Real Madrid si v dosavadní ligové sezoně vypracoval 127 postupných útoků a jen čtyři skončily gólem, jeho konkurent je daleko efektivnější (87/9). Vstřelil z nich tak víc gólů než Real s Barcou dohromady (osm). Gironě se v tomto směru dokonce v elitních pěti evropských ligách vyrovná pouze Bayern Mnichov.

Gólová nadprodukce Girony nemá konkurenci. Opta by Stats Perform

Míchelův tým si obecně drží nebývale vysokou střeleckou úspěšnost. S nadsázkou se dá říct, že mu stačí poloviční šance na to, aby skóroval. V porovnání se všemi celky top pěti evropských soutěží v této sezoně má Girona nejvyšší efektivitu proměňování střel, když v LaLize skórovala ze 17,5 % svých pokusů (52 gólů, 297 střel). Evropě vládne i v pozitivním rozdílu mezi reálnými a očekávanými góly (+11,2, 52 branek při hodnotě xG 40,8).

Při zkoumání hráčů, kteří stojí za její gólovou lavinou, upoutají pozornost dvě jména. Ukrajinský střelec Dovbyk a brazilský mladík Sávio. Druhý jmenovaný připravil už sedm gólů a dělí se v tomto ohledu v lize o první místo v pořadí asistencí s Tonim Kroosem z Realu Madrid. Brazilec, kterému je teprve 19 let a hraje svou první kompletní sezonu na nejvyšší úrovni, je jediným teenagerem, jenž má v této sezoně v pěti nejlepších evropských ligách na kontě alespoň 10 gólových účastí (12, 5+7).

Z náhradníka hvězdou za osm minut

Ještě působivější je jeho bilance očekávaných asistencí. Jejich hodnota 7,03 (bez standardních situací) je nejlepší mezi všemi hráči nastupujícími v této sezoně v nejvyšších soutěžích Anglie, Německa, Itálie, Francie a Španělska.

Pět ze sedmi Sáviových gólových pasů v LaLize přišlo po přenesení míče (urazí s ním u nohy víc než pět metrů), jeho nejdůležitější zbraň je tedy zřejmá – driblink. Pouze mnichovský Leroy Sané (76) a Argentinec Matías Soule (70) z italského Frosinone dokončili v této sezoně v pěti největších evropských ligách víc průniků s míčem než Sávio (62).

V týmu, který se pyšní pomalou a složitou rozehrávkou, je to právě on, kdo mu dodává nepředvídatelnost. Na soupeřově polovině dokončil o 25 driblinků víc (45) než kterýkoli jiný hráč Girony. To je pro obranu Realu Madrid dostatečné varování. Jeho raketový nástup je i důsledkem velké chuti do fotbalu. V minulé sezoně si na hostování v PSV Eindhoven totiž zahrál v nejvyšší soutěži pouhých 94 minut...

A není jedinou ofenzivní oporou Girony, která v této sezoně našla určitou formu vykoupení. Dovbyk začal sezonu jako jeden z Míchelových náhradníků, ovšem trvalo mu chvilku, než začal ukazovat, že su zaslouží víc. V prvním kole v San Sebastiánu nastoupil v 64. minutě, trefil se o osm minut později a zařídil remízu 1:1.

Střídal ještě v následujících třech utkáních, než přesvědčil Míchela o svých kvalitách. Od svého prvního startu od začátku v polovině září už však Dovbyk pozici v základní sestavě nepustil. V 17 duelech v nejvyšší soutěži se přímo podílel na 18 gólech: 13 jich vstřelil sám a na dalších pět přihrál. Večer v Madridu bude jednou z hlavních zbraní smělého vyzyvatele mocných v souboji o titul.