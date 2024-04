Hráč měsíce očima analytiků: Pau Cubarsí. Stoper, který udivuje svou vyspělostí už v 17 letech

Byl to téměř jistě ten nejlepší narozeninový dárek, jaký kdy dostal. Španělský talentovaný stoper Pau Cubarsí (17) se letos v lednu, pouhý den před svými sedmnáctinami, dočkal prvního ligového startu v dresu Barcelony. Od té doby chyběl v její sestavě jen v jediném utkání ve všech soutěžích. Vytáhlý 184 centimetrů vysoký obránce okamžitě upoutal svými výkony, a to natolik, že dokonce zasáhl i do obou dvou nedávných přípravných duelů reprezentace.

Z obrany Blaugranas vytlačil Dána Christensena, který nyní nastupuje buď ve středu zálohy, nebo je mezi náhradníky. V pěti březnových utkáních dokonce Cubarsí chyběl na hřišti jen pouhých 15 minut a výraznou měrou přispěl k tomu, že jeho tým inkasoval během této doby jediný gól.

A to všechno, hodí se ještě jednou připomenout, v pouhých 17 letech! Jen jeho spoluhráč a další zázračné dítě z barcelonské akademie La Masia Lamine Yamal je mladší z těch, kteří absolvovali v klubech z elitních pěti evropských lig v této sezoně alespoň 500 minut napříč všemi soutěžemi.

Cubarsí neuchvátil jen v domácí lize. V půlce minulého měsíce debutoval v Champions League a stal se nejmladším hráčem, jenž si odbyl premiéru v jejích vyřazovacích bojích (dosud držel rekord David Alaba z roku 2010 v barvách Bayernu, Cubarsí byl o plných 208 dní mladší). V domácí odvetě osmifinále s Neapolí (3:1) byl ke všemu vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

V sestavě rozhodně nehraje druhořadou roli, naopak. Řídí rozehrávku, s míčem si rozumí. A málokdy se splete, v březnu vykázal nejvyšší úspěšnost pasů i jejich největší počet ze všech hráčů Barcelony (365 povedených přihrávek, efektivita 92,4 %), tvůrce hry Ilkay Gündogan skončil až za ním (323, 91 %).

Jako absolvent proslulé klubové líhně talentů je přirozeně zvyklý držet balon, čekat na vhodný moment pro přihrávku a podporovat útok. Na kontě měl v uplynulém měsíci 84 driblinků delších než pět metrů, v celé LaLize jich zvládli víc už jen Gündogan (103) a záložník Realu Aurélien Tchouaméni (85).

I když Cubarsí mnohokrát vyvážel míč primárně jako útěk z nebezpečné situace, než že by měl v tu chvíli v hlavě útočení, pořád absolvoval vysoký počet progresivních běhů a ve španělské lize patřil v tomto ohledu do elitní dvacítky. Zároveň z celé Barcelony založil nejvyšší počet akcí ze hry, které vedly ke střele (šest, stejně jich má na kontě i Gündogan).

Srovnání Barcelony s mladým stoperem a bez něj. Opta by Stats Perform / Livesport

Mladý stoper je díky své výšce a předvídavosti spolehlivý v osobních soubojích. A to jak na zemi (55,6 %, 20 úspěšných ze 36), tak ve vzduchu (50 %). V čem však vyčnívá, to jsou souboje o míč. Celkem devětkrát se mu v minulém měsíci podařilo o něj obrat soupeřova hráče, a to z 11 takových situací, jichž se zúčastnil. Opět nejlepší výsledek ze všech hráčů katalánského velkoklubu.

Jeho fanouškům může připomínat argentinského univerzála Javiera Mascherana, jehož kouč Pep Guardiola po příchodu z Liverpoolu předělal z defenzivního záložníka na stopera. Podle statistik podává Cubarsí výkony na úrovni svého předchůdce v sezoně 2015/16. Tehdy Barca triumfovala v lize, domácím poháru, Superpoháru UEFA a mistrovství světa klubů…

Kdo ví, třeba velké týmové trofeje čekají už v tomto ročníku i na tenhle mimořádný talent. První velkou zkouškou bude v následujících týdnech čtvrtfinále Ligy mistrů proti Mbappého PSG.