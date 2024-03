Skvělý zápas, chválil Xavi výkon Barcelony. Debutant Cubarsí dostal cenu pro muže utkání

Barcelona poprvé po čtyřech letech postoupila do čtvrtfinále Ligy mistrů a trenér Xavi Hernández (44) byl rád, že v odvetě proti Neapoli při výhře 3:1 namíchal dobře fungující mix zkušených hráčů s mladíky. Ti díky svému nízkému věku výrazně promluvili do historických statistik soutěže. Mezi nejlepšími osmi týmy už jsou také Real Madrid, Paris St. Germain, Bayern Mnichov, Arsenal a obhájce titulu Manchester City.

Čekání na další čtvrtfinále bylo pro katalánského giganta dlouhé. "Odehráli jsme skvělý zápas. Můj tým tam nechal všechno. Dominovali jsme ve velké části utkání a jsem na hráče opravdu hrdý. Tohle je pro nás chvíle, kterou si opravdu užijeme," cituje kouče Xaviho web UEFA.

"Byla to neuvěřitelná noc. Po čtyřech letech jsme znovu tam, kde si tento klub zaslouží být," řekl kapitán mužstva Sergi Roberto. Právě on po vydařené kombinaci s Ilkayem Gündoganem naservíroval uklidňující třetí trefu Robertu Lewandowskému, který zakončil do prázdné branky. "Všechno při akci perfektně klaplo. Ilkay mě uvolnil a já jen koutkem oka zahlédl Roberta samotného na penaltovém puntíku," dodal.

Souhra Barcelony před gólem Lewandowského. Opta by Stats Perform

Pětatřicetiletý polský kanonýr si podle oficiální statistiky připsal 94. gól v Lize mistrů. Více mají na kontě jen Cristiano Ronaldo (141) a Lionel Messi (129).

Absolutorium si ovšem vysloužili také jeho mnohem méně zkušení spoluhráči. Cenu pro muže zápasu získal obránce Pau Cubarsí. Ve věku 17 let a 50 dní je nejmladším hráčem, který debutoval v základní sestavě ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Díky němu a Lamine Yamalovi (16 let, 243 dní) se Barcelona stala prvním klubem, který zahájil vyřazovací zápas v soutěži se dvěma hráči ne staršími než 17 let.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

Domácí si z Itálie přivezli remízu 1:1 a po dvou Raphinových asistencích díky Fermínovi Lópezovi a Joaovi Cancelovi brzy vedli. Dvougólový náskok po 17 minutách získal úřadující španělský šampion v utkání Ligy mistrů poprvé od dubna 2009, kdy proti Bayernu vedl po 12 minutách 2:0.

"Byl to šokující začátek, ale dobře jsme zareagovali a dali gól. Pak jsme měli další šance, které jsme měli využít. Naším cílem je nyní uspět v domácí soutěži, abychom mohli v Lize mistrů zažít další večery, jako byl tento," řekl neapolský křídelník Matteo Politano pro SportMediaset.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Dali jsme soupeři příliš mnoho prostoru, často jsme ztráceli míč. Zápas měl různé fáze, chvílemi se nám dařilo a téměř jsme vyrovnali. Jenže když prohrajete, znamená to, že něco nefungovalo. Byli jsme připraveni čelit silnému soupeři, ale udělali jsme příliš mnoho chyb," litoval trenér Francesco Calzona.