Barcelona musí jednat. Nejmladší obránce španělské reprezentace zaujal kluby Premier League

Pau Cubarsí v pátek nastoupil ve španělských barvách proti Kolumbii. V přípravném utkání se ve věku 17 let a 60 dní stal druhým nejmladším hráčem v historii národního týmu a zároveň nejmladším obráncem. Talentovaný mladík prokazuje svůj potenciál i v barvách Barcelony a jeho hodnota na trhu exponenciálně roste.

Cubarsí zvládl premiéru proti Kolumbii vcelku v pohodě. V dresu seniorské reprezentace Španělska si při svém debutu připsal osm minut, ale vítězný debut nezažil.

Šéfové katalánského klubu jsou z mladého obránce nadšeni. Existují však reálné obavy, že by mohl v létě Barcelonu opustit. Zájem o něj již projevilo několik klubů z Premier League. Vzhledem k tomu, že jeho výstupní klauzule má hodnotu pouhých 10 milionů eur, je jeho získání pro některý z anglických týmů poměrně snadné.

S ohledem na to se Blaugranas rychle snaží s Cubarsím dohodnout na nové smlouvě, která by zároveň výrazně upravila jeho výstupní klauzuli. Deník Marca informoval, že mladíkovi již byla nabídnut vylepšený kontrakt. Jelikož mu však ještě není 18 let, může prodloužit maximálně o dva roky.

Katalánci si již před časem zajistili služby hvězdného Lamineho Yamala. V blízké budoucnosti se budou chtít vyhnout tomu, aby o Cubarsího přišli za relativně malou částku. Vždyť v posledních týdnech dokázal, že patří k nejlepším mladým obráncům v Evropě.

