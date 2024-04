Hrdina posledního El Clásika? Lucas Vázquez. Muž, který nezná slovo nervozita

Ačkoli byl po závěrečném hvizdu nedělního El Clásika nejčastěji zmiňován Jude Bellingham (20), který vstřelil vítěznou branku duelu, skutečným hrdinou je Lucas Vázquez (32). Byl u všeho podstatného a podepsal se pod tři trefy Realu Madrid, který nakonec triumfoval nad odvěkým rivalem 3:2.

Nebýt toho, že Dani Carvajal měl v nohách nesmírně těžký zápas proti Manchesteru City, kdy musel po 120 minut bránit Grealishe nebo Dokua, Lucas Vázquez by si zřejmě ani nezahrál. Takto však nastoupil a byl výraznou postavou, která zvládala nejen defenzivní, ale i ofenzivní role.

Nejprve si v prvním poločase zkušeně došel pro pokutový kop, kdy využil nezkušenost Cubarsího. Penaltu následně proměnil Vinícius. Po změně stran nepokrytý na zadní tyči těžil z přesného centru stejného brazilského křídelníka a vstřelil svůj třetí gól v El Clásiku, přičemž z aktuálních kádrů obou týmů byl lepší pouze Vinícius (7).

Statistiky Vázqueze proti Barceloně. Opta by Stats Perform

Svůj skvělý výkon korunoval v nastavení, když jeho přihrávka z pravé strany prošla celým vápnem Barcelony až k volnému Bellinghamovi, který se v zakončení nemýlil. Sedmnáctý gól anglického mladíka v ligové sezoně rozhodl o výhře Realu a hlavně o jedenáctibodovém náskoku v čele tabulky, který je šest kol před koncem více než lukrativní.

"Jsem opravdu šťastný, že jsem mohl týmu pomoci. Hodně věcí se povedlo a to je pro všechny velmi důležité," poznamenal skromně po zápase Vázquez. "Ještě pět minut před koncem jsme si říkali, že vyhrajeme. To reprezentuje tento klub a jeho charakter. Vždycky chceme vyhrát a bojovat až do konce. Nikdy se nevzdáváme," prohlásil hlavní hrdina zápasu.

Na dva góly v jednom zápase přispěl v dresu Realu Madrid celkem šestkrát, přičemž v neděli se mu to povedlo poprvé od 2. ledna 2019. Ještě lepší výkon předvedl v roce 2017 v utkání proti La Coruně (1+2).

Z křídla se stal spolehlivý obránce

Ačkoli je Vázquez dlouhodobě pod palbou kritiky některých fanoušků klubu, kteří mu vyčítají, že podává slabé výkony a že už nemá na to, aby hrál za Real Madrid, vždy je vyvede z omylu. Když byl trenérem Zinedine Zidane a v ofenzivě měl doslova nespočet hvězd, na Vázqueze prostě nezbylo místo.

Francouzský kouč to nakonec vyřešil jinak a přesunul ho na pravou stranu obrany, kde je už dlouho dvojkou za Carvajalem. Vázquez přišel do akademie La Fábriky jako šestnáctiletý, a přestože se nejprve neprosadil do prvního týmu, skvěle mu v sezoně 2014/15 vyšlo hostování v Espaňolu.

Bilance v Realu Madrid. Livesport

Následně ho Real díky předkupnímu právu získal zpět a okamžitě začal vyhrávat trofeje. V současnosti má na kontě čtyři vítězství v Lize mistrů, tři španělské tituly, třikrát vyhrál také Superpohár UEFA a mistrovství světa klubů, dvakrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze španělského Superpoháru a jednou uspěl v Copa del Rey. Suma sumárum – 16 velkých trofejí.

Muž, který nemá nervy

Ačkoli Vázquez nepatří mezi vyhlášené kanonýry, ví, kdy je potřeba zabrat. Jeho penalta z finále Ligy mistrů 2016 je legendární. Proti Atlétiku zahájil úspěšný rozstřel. Míč si nesl na bílý puntík, zatímco si jím točil na ruce. Jako by si šel zakopat s kamarády na zahradu.

Něco podobného předvedl i v dalším dramatickém rozstřelu proti Manchesteru City, jen o pár dní dříve. Po cestě udělal několik nožiček a pak znovu nezaváhal. Opět jako by se nic nedělo. Muž, který nemá nervy, tu byl vždycky pro Real Madrid a obě strany z toho vzájemně těžily.

Vázquez se raduje z gólu v nedělním El Clásiku. Profimedia

V Superpoháru UEFA 2016 jeho centr našel ve třetí minutě nastavení Sergia Ramose a ten poslal zápas do prodloužení, v němž se následně prosadil Carvajal. Navíc už jednou rozhodl El Clásico. Bylo to 24. října 2021 a on vstřelil v nastavení vítězný gól na 2:1.

Pokud se Realu Madrid v této sezoně podaří získat mistrovský titul, bude to právě díky devítinásobnému španělskému reprezentantovi. Těsně před Vánoci, rovněž v nastavení, vstřelil rozhodující gól při výhře 1:0 v Alavésu, což byl také důležitý moment. Na trávníku nováčka prohrála Sevilla, Valencia a v neděli i Atlético Madrid.