La Liga zavádí změny, které dostanou fotbal blíže k fanouškům. Real Madrid je proti

Aby si diváci více vychutnali televizní přenosy, zavádí nejvyšší španělská soutěž celou řadu změn. Co asi říká rozhodčí, když napomíná a kartuje hráče? A jak se týmy povzbuzují, když po poločasovém hvizdu tahají za kratší část provazu? Tyto otázky zajímají mnohé fanoušky a teď na ně konečně dostanou odpověď.

Španělský sportovní deník Marca přišel s informací, že již od nadcházejícího ročníku uvidíme živé záběry přímo z kabin týmů. Uslyšíme tedy rozhovory fotbalistů, připomínky trenérů i sálající emoce.

Speciální mikrofon dostane také hlavní arbitr zápasu, jehož slova směrem k hráčům budou nahrávána a následně rovněž použita v živém vysílání.

Zápasový program 1. kola La Ligy. Livesport

S touto změnou, která se dá považovat za revoluční, souhlasilo osmnáct z dvaceti klubů. Jeden se zdržel hlasování a jeden nesouhlasil. Jisté výhrady měl pouze Real Madrid.

"Nelíbí se nám, jak velký zásah do našeho soukromí tato změna představuje. Poločasové pauzy slouží k úpravám taktiky apod. Jedná se o naši osobní konverzaci, která by měla zůstat pouze mezi námi," zněla slova prezidenta Florentina Péreze.

Deník Marca nadále uvádí, že Real tyto kroky považuje za ilegální vůči hráčské svobodě. Možná to ale nakonec nebude tak horké, jak se nyní vedení Bílého baletu domnívá. Nahrávky by neměly být delší než pár desítek sekund a budou z nich vystřiženy veškeré taktické pasáže. Jak to ale bude doopravdy vypadat, to nám ukáže až samotný test v praxi.