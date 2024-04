Odpočívající útočné zbraně Realu nahradil proti Mallorce skórující záložník Tchouaméni

Hráči Realu Madrid porazili ve 31. kole La Ligy po úsporném výkonu domácí Mallorku 1:0. Trenér Carlo Ancelotti nechal před klíčovou odvetou čtvrtfinále Ligy mistrů od úvodních minut odpočívat své největší ofenzivní hvězdy v čele s Viníciusem Júniorem a Rodrygem, což se projevilo i na skromném ofenzivním vystoupení Bílého baletu. Rozhodující branku si připsal až zkraje druhé půle tečovanou dalekonosnou dělovkou Aurélien Tchouaméni (24), jenž na svůj teprve třetí zásah v dresu Los Blancos čekal od konce ledna.

Do hry Los Blancos se hned od úvodních minut negativně promítla absence dvou brazilských es odpočívajících po hektickém úterním představení. Mallorce pomalé tempo vyhovovalo. Byli to dokonce její hráči, kteří se po půlhodině dostali do první šance zápasu.

Po zahrání rohového kopu se nejvýše do vzduchu zavěsil stoper Antonio Raíllo, ale jeho hlavička mířila pouze do míst, kde se pohyboval Andrij Lunin. Na druhé straně se mezitím probudil Jude Bellingham, nicméně z hranice půlkruhu orazítkoval pouze břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hned po změně stran si Tchouaméni zpracoval odražený balon a z dobrých 25 metrů jej napálil přímo do vzdálenější šibenice. Predrag Rajkovič se pro tentokrát proměnil pouze v diváka a nezbylo mu nic jiného, než bezmocně sledovat trajektorii dělovky francouzského záložníka.

Pojistku mohl přidat Brahim Díaz, jenž se ve středu pole šikovně zbavil svého strážce, nicméně z dobré pozice mířil pouze doprostřed branky. Marocký křídelník se málem vykoupil o chvíli později. Přihrávkou na úroveň penalty ho oslovil Luka Modrič, ale Díaz místo střely z prvního doteku celou situaci přehrál.

Tak se v utkání pohyboval Tchouaméni. Opta by Stats Perform

Neúspěšný finalista Copa del Rey se tak vrátil do La Ligy očekávanou porážkou. V příštím kole se představí 22. dubna na půdě Sevilly, Real Madrid přivítá o den dříve Barcelonu.

Tabulka La Ligy