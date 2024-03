Barcelona si výhrou pojistila druhé místo před Gironou, Sevilla se vzdálila sestupovým pozicím

Fotbalisté Barcelony porazili ve 30. kole La Ligy na vlastní půdě Las Palmas 1:0. Už ve 24. minutě byl k vidění zbytečný faul brankáře Álvara Vallese (26), který uviděl červenou kartu. Katalánci využili přesilovou hru až po změně stran, kdy se prosadil Raphinha (27). Díky jeho gólu tak domácí zůstali už v 11 soutěžním zápase v řadě neporaženi, hosté naopak čekají na tři body již téměř měsíc. Sevilla porazila díky zásahu Sergia Ramose (38) tým Getafe 1:0 a vzdálila se tak sestupovým pozicím.

Lepší start do zápasu měli domácí. Už v páté minutě si na centr od rohového praporku naběhl Ramos, jenž dopravil míč do brány. Getafe mohlo vyrovnat v 18. minutě, kdy se k odraženému balonu ve vápně dostal Óscar Rodríguez a nahrál ho pod sebe Yellu Santiagovi, který ale trefil jen nachystaného Nylanda.

Přibližně po půlhodině hry poslal Loic Badé pomalou přihrávku brankáři a míč doběhl Nemanja Maksimovič, kterého ale vychytal díky rychlé reakci David Soria.

Na konci prvního poločasu se po standardní situaci trefil znovu Ramos, jenž hlavou poslal balon do sítě. Rozhodčí ale gól neuznal kvůli těsnému ofsajdu.

Ve druhé půli byli aktivnější domácí, kteří většinu času drželi míč na svých kopačkách a soupeře k ničemu nepouštěli. Ani oni sami však neměli mnoho šancí na srovnání.

Po hodině hry vypálil z dálky Mason Greenwood, jenž sice rozvlnil síť, ale pouze z boku. Azulones byli ve druhé části utkání lepším týmem, ale nedařilo se jim dostat do pořádné příležitosti. Když už se jim to ojediněle povedlo, selhali v koncovce.

Sevilla tedy zvládla defenzivní strategii a rychle vytvořený těsný náskok ubránila až do zdárného konce.

Po přihrávce z pravé strany dostal v pokutovém území už ve 2. minutě spoustu prostoru Arnáiz, jehož střela se odrazila od jednoho hráče soupeře a skončila v síti. Netrvalo to dlouho a hosté se radovali znovu. Po chybě domácího gólmana, jenž chtěl udržet míč na hrací ploše, měl Budimir snadnou práci a dopravil balon do prázdné brány. Hra se poté zklidnila a hosté si hlídali dvoubrankový náskok.

Druhá půle začala tam, kde skončila ta první, tedy u bezvýsledného dobývání branky Los Rojillos. Po hodině hry se navíc znovu trefila Osasuna. Iker Muňoz napálil balon ve velkém vápně a jeho střela i přes dotek gólmana Maximiana skončila v brance.

O pár minut později rozehrávali Indálicos volný přímý kop z pravé strany. Adrián Embarba zakroutil míč směrem do pravé šibenice, ale Sergio Herrera fantastickým zákrokem chytil téměř jistý gól. Zrzci sice dovolili soupeři ještě párkrát zahrozit, ale domácím se stejně nepodařilo jistého Herreru překonat.

Úvodní dějství mnoho ofenzivní podívané nenabídlo. První čtvrthodina přinesla jedinou střelu z kopačky hráčů Mallorky, ta však zamířila daleko od branky. Další ranou pro útočnou hru bylo vynucené střídání Jaremčuka, který doplatil na náročný program a v 17. minutě se bez cizího kontaktu skácel k zemi.

Nejnebezpečnější příležitost první půle si tak připsal jeho kolega z útoku Hugo Duro. Než však stihl zužitkovat průnikovou přihrávku Pepela, za záchranou brzdu zatáhl skluzem Matija Nastasic.

Ani ne minutu po změně stran si do té doby největší šanci utkání připsal Duro, který z úhlu pálil vedle vzdálenější tyče. Krátce nato mířil z přímého kopu do horního růžku Pepelu, fantastický zákrok ovšem vytáhl Dominik Greif. V 70. minutě se mezi dvěma obránci vyšplhal do vzduchu Duro, hlavičkoval ale přímo na gólmana.

O dvě minuty později pak vyzkoušel španělský útočník hlavičkovým zakončením i pevnost brankové konstrukce. Závěrečnou šanci si připsal hostující Nemanja Radonjič, který si při kličce navedl míč na levou nohu, z hrany malého vápna ovšem vypálil přímo do gólmana.

Už po 26 minutách hry byl předčasně do sprch poslán brankář z týmu z Kanárů Valles, když velmi nebezpečně sestřelil brazilského křídelníka Raphinhu. Střelecká smůla Katalánců pokračovala i nadále, poněvadž Lewandowski hlavou orazítkoval břevno. V úplném závěru poločasu ještě jasnou tutovku zahodil Raphinha.

Po změně stran už rychlonohý křídelník střelecké prokletí prolomil, když si naběhl na krásný oblouček za obranu a hlavou překonal Aaróna Escandella. Barca i nadále dominovala, nicméně větší šance nepřicházely.

Obrana klubu z ostrovu Gran Canaria pořádně zaspala až téměř v závěru zápasu po přihrávce pod sebe, kdy střílel Joao Félix, jenže trefil břevno. Nečekané vyrovnání mohl přinést mladý záložník Alberto Moleiro, ale odchovanec Las Palmas těsně minul pravou tyč.

