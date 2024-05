Osasuna využila absencí Villarrealu k bodu, Real Madrid zakončil ligovou sezonu remízou

Osasuna remizovala ve 38. kole La Ligy na domácím hřišti s Villarrealem 1:1. Tým z Pamplony se ujal vedení ve 30. minutě díky Antemu Budimirovi (32), jenž vstřelil již svůj 17. gól v sezoně. Zato hostující snajpr Alexander Sörloth (28), který usiloval o korunu pro krále střelců, si po čtvrthodině hry přivodil svalové zranění a musel střídat. Jeho náhradník José Luis Morales (36) krátce po pauze vyrovnal. Tři body si připsalo Atético Madrid, které zvítězilo 2:0 na půdě Realu Sociedad. Poprvé v sezoně vyhrála v lize Almería, která rozstřílela Cádiz 6:1.

Od úvodu utkání byli diváci svědky trpělivé kombinační hry ze strany svěřenců trenéra Marcelina. Již od 17. minuty museli ale hráči ve žlutých dresech řešit nepříjemnost v podobě zranění své největší opory v útoku Sörlotha, který se po neúspěšném střeleckém pokusu chytil za zadní stehenní sval a záhy se odporoučel do kabin.

Od této chvíle jako by se Villarreal trochu hledal a iniciativu začali pomalu přebírat domácí fotbalisté. Odměny se za svou zvýšenou aktivitu dočkali ve 30. minutě, kdy se po přízemním centru z pravé strany prosadil Budimir.

Po pauze se hráči Žluté ponorky mohutně hnali za vyrovnáním. V 52. minutě se po rohovém kopu dostal k hlavičce Yerson Mosquera, mířil ovšem jen do břevna. Stupňujícímu tlaku podlehla obrana Osasuny o pět minut později, kdy si za ni zaběhl střídající Morales, který si pohrál s gólmanem a v poklidu zakončoval do odkryté brány. Fotbalisté ve žlutých dresech se i nadále tlačili do útoku, jejich snažení jim ale další radost ve zbytku utkání nepřineslo.

Atlético Madrid zvítězilo v závěrečném kole na hřišti Realu Sociedad 2:0. O rozdílovou trefu se postaral už v úvodu utkání brazilský obránce Samuel Lino. Los Colchoneros tak zakončili sezonu na čtvrté příčce zajišťující účast v Lize mistrů, poprvé po 12 letech se však nedokázali umístit mezi třemi nejlepšími celky, kde je vystřídala Girona.

Almería porazila v závěrečném kole La Ligy na domácí půdě Cádiz drtivým rozdílem 6:1. Do vedení přitom šli ve 30. minutě díky přesnému zásahu Briana Ocampa hosté. Rojiblancos se však v úvodu druhého poločasu nadechli k obratu, když v rozmezí devíti minut nasázeli soupeři tři zásahy. Zklamaní Piráti, kteří minulý víkend definitivně přišli o naději na záchranu, tak zároveň ukončili šňůru tří duelů v řadě bez porážky a inkasovaného gólu.

Domácí fanoušci si před utkáním s letošním vítězem španělského poháru připomněli blížící se 100. výročí založení madridského klubu a k oslavám velkého jubilea se evidentně chtěli připojit i hráči na trávníku, kteří soupeře výrazně přestříleli. Žádnou ze svých šancí však proměnit nedokázali a naopak v 67. minutě sami inkasovali, když ze skvělého průniku Álexe Berenguera těžil skórující Nico Williams.

Pozornost fanoušků byla upřena především na loučícího se Toniho Kroose, který se po 10 velice úspěšných letech strávených ve španělské metropoli představil na Santiago Bernabéu naposledy. Ani hvězdný záložník však recept na obranu Andalusanů nenašel, a zelenobílí tak hráli s Los Blancos nerozhodně již potřetí v řadě.

Úvod zápasu se nesl v opatrném duchu. Domácí se sice dostávali do zajímavých pozic, avšak selhávali v zakončení. A když už Ferland Mendy prostor mezi třemi tyčemi trefil, připravil ho o gólovou radost pohotovým zákrokem na brankové čáře hostující obránce. Další příležitost Bílého baletu přišla krátce po půlhodině hry, kdy Rodrygo přízemním centrem našel Viníciuse Júniora, jehož efektní zakončení zpacifikoval Fran Vieites.

Neproduktivitu Realu Madrid tak ve 39. minutě mohli potrestat Andalusané. Po dobře zahrané standardní situaci nepřesvědčivě zasáhl Thibaut Courtois a odražený balon bez větších potíží uklidil do sítě Johnny Cardoso. Radost hráčům Betisu ale nakonec po dlouhé konzultaci s videem zkazil hlavní rozhodčí.

Přehlídka brankářských zákroků pokračovala krátce před hodinou hry, kdy ránu Juana Mirandy vytáhl na rohový kop Courtois. Krátce poté belgický gólman hřiště opustil a mezi třemi tyčemi ho nahradil při své rozlučce s Realem Madrid Kepa Arrizabalaga. Ten sice hned z první střely inkasoval, nicméně zelenobílým zkazil podruhé v utkání radost ofsajd. V 85. minutě se mohl vstřelenou brankou rozloučit Kroos, jenže jeho zakončení z přímého kopu vyrazil gólman. Chvíli poté německý záložník za potlesku všech přítomných opustil hřiště.

