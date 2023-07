Velký příslib pro Barcelonu. Katalánci se dohodli s nadějným mladíkem Roquem

Vitor Roque míří do Barcelony.

Barcelona si do budoucna pojistila služby talentovaného brazilského mladíka Vitora Roqueho (18) z Athletica Paranaense. Vedení katalánského klubu oznámilo, že se s nadaným útočníkem dohodlo na angažmá do roku 2031. Do Barcelony hráč přijde až od sezony 2024/25.

Finanční podmínky přestupu kluby nezveřejnily. Podle informací médií ale Barcelona za brazilského reprezentanta zaplatí odstupné 40 milionů eur (953 milionů korun) a dalších 21 milionů eur může vydat na bonusech. Ve smlouvě si ho údajně pojistila výstupní klauzulí ve výši 500 milionů eur (11,916 miliardy korun).

Roqueho Barcelona vidí jako případného nástupce polského kanonýra Roberta Lewandowského, který za měsíc oslaví 35. narozeniny. Osmnáctiletý Roque v minulé sezoně dal za Paranaense 22 gólů v 66 zápasech a pomohl klubu k triumfu v Poháru osvoboditelů. V březnu si odbyl debut v národní týmu.