Vaclík má nové angažmá, po konci v MLS bude hrát druhou španělskou ligu za Albacete

Brankář Tomáš Vaclík (34) přestoupil do Albacete. Člen širšího kádru české reprezentace podepsal s druholigovým španělským klubem coby volný hráč smlouvu do konce sezony poté, co v lednu předčasně skončil v týmu zámořské MLS New England Revolution. Albacete o tom informovalo na svém webu.

Vaclík se vrací do Španělska po dvou a půl letech. Mezi roky 2018 až 2021 hrál za Sevillu, s níž ovládl Evropskou ligu. Poté působil v Olympiakosu Pireus, anglickém Huddersfieldu a New England Revolution, kde však neodchytal jediný soutěžní zápas a na začátku roku se dohodl na rozvázání smlouvy.

V Albacete se gólman s 54 starty za reprezentační "áčko" pokusí zabojovat o nominaci na letní mistrovství Evropy. Za národní mužstvo naposledy chytal v červnu při vítězství 4:1 v přípravném utkání v Černé Hoře. Šlo o jeho jediný reprezentační start v loňském roce.

Podle médií měl Vaclík více nabídek. V Albacete ho čeká boj o udržení v druhé španělské lize. Tým aktuálně figuruje v tabulce na sestupové 20. pozici, na příčky znamenající záchranu mu schází bod.

Španělský klub si od zkušeného gólmana hodně slibuje. "Má životopis, na který dosáhne málokdo. Bude se snažit pomoci k tomu, aby náš klub splnil svůj cíl, a zároveň usilovat o nominaci na mistrovství Evropy," uvedlo Albacete.

Vaclíka čeká šesté zahraniční angažmá. Vedle Sevilly, Olympiakosu, Huddersfieldu a New England Revolution působil také v Basileji, s níž získal tři švýcarské tituly. V Česku chytal za Vítkovice, Žižkov a Spartu, s níž v sezoně 2013/14 získal double - triumf v lize a domácím poháru.