Z Julisky do Guadalajary. Český mládežnický reprezentant debutoval v mexické lize

CD Tapatío, rezervní tým CD Guadalajara, zvítězil v utkání druhé mexické ligy na půdě celku Zacatecas Mineros 4:0. Pro české fotbalové příznivce nabývá zpráva na zajímavostí díky tomu, že v hostující sestavě nastoupil na závěrečné minuty do hry i český záložník Daniel Villaseca (20).

Villaseca se narodil v jihoafrickém Gautengu, po rodíčích má české i mexické občanství a s fotbalem začínal v Česku. Po krátkém působení v Mělníku se přesunul do pražské Dukly, kde prošel až do třetiligové rezervy, za níž si v sezoně 2021/22 odehrál 24 utkání v ČFL a jednou skóroval

V té době už měl za sebou starty za mládežnické reprezentační výběry, na kontě má sedm zápasů za tým do 15 a dvě utkání za U17. Namísto snahy o prosazení se ve druholigové Dukle však následně zvolil netradiční severoamerickou cestu.

Julisku vyměnil za Mexiko, odkud pochází jeho matka. Konkrétně za klub Deportiva Guadalajara, kde s výběrem do 23 let před měsícem vyhrál mistrovský titul. Od začátku roku 2024 patří do kádru druholigové rezervy CD Tapatío a aktuálně má za sebou zmíněný debut.

Villaseca, který nastupuje hlavně na pravém kraji zálohy, šel v pátek do hry v 85. minutě za stavu 3:0 pro hosty, kteří poté přidali ještě jeden gól. Tapatía je v soutěži, která se hraje systémem jaro-podzim, po dvou zápasech nové sezony druhá.

Tabulka Liga de Expansión MX