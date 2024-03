Atlético se v osmifinále LM pokusí dohnat ztrátu proti Interu, Dortmund si to rozdá s PSV

Který z týmů projde do čtvrtfinále?

Ve středu pozná fotbalová Liga mistrů poslední dva účastníky čtvrtfinále. Finalista minulé sezony a suverénní lídr italské ligy Inter Milán bude v osmifinálové odvetě na hřišti Atlétika Madrid hájit náskok 1:0 z úvodního zápasu. Dortmund hostí vedoucí tým nizozemské ligy PSV Eindhoven, první vzájemné utkání skončilo 1:1. Oba duely mají výkop ve 21:00.

Inter porazil na San Siru Atlético díky gólu střídajícího Marka Arnautovice. Doma Rojiblancos prohráli jediné z minulých 10 utkání s italskými celky v soutěžích UEFA, Nerazzurri od října 2004 nevyhráli na hřišti španělských týmů 11 zápasů v řadě.

"První utkání nám přineslo několik pozitiv. Kluci předvedli mimořádný výkon proti skvělému soupeři. Jenom nás mrzí, že jsme nevyhráli vyšším rozdílem, protože v Madridu to bude hodně náročné," citoval web UEFA trenéra Interu Simoneho Inzaghiho.

Statistiky z prvního zápasu. Opta by Stats Perform

Jeho svěřenci v této sezoně Ligy mistrů v sedmi zápasech neprohráli a v tomto kalendářním roce ještě nenašli přemožitele. Z posledních 31 soutěžních utkání vyšli naprázdno v jediném, třináctkrát za sebou zvítězili a venku v této sezoně 17 zápasů neprohráli.

Čtvrtý tým španělské ligy nevyhrál čtyři z posledních pěti soutěžních duelů a o víkendu prohrál 0:2 na hřišti sestupem ohroženého Cádizu, který v La Lize zvítězil po 23 kolech. Doma v pohárech ale Atlético osmkrát za sebou neprohrálo a v této sezoně tam ve třech vítězných utkáních Ligy mistrů dalo 11 branek. Atlético je ve vyřazovací fázi popáté z posledních šesti sezon, Inter potřetí za sebou.

"V prvním zápase s Interem jsme si vedli celkem dobře. Skoro se nám podařilo to, co jsme chtěli, tedy blokovat velmi dobrý útok Interu. Nakonec využili jednu z šancí, když jsme při přechodu do protiútoku ztratili míč," uvedl kouč Atlétika Diego Simeone, který v letech 1997 až 1999 hrával za Inter.

Dortmund nepodlehl PSV v žádném z dosavadních tří pohárových duelů. Čtvrtý celek německé ligy vedl v Eindhovenu po trefě Donyella Malena, po přestávce ale z penalty srovnal Luuk de Jong. Borussia doma v pohárech neprohrála sedmkrát po sobě, nizozemské soupeře tam ale zdolala v jediném z dosavadních pěti utkání.

"Pořád máme vše ve svých rukách. Pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte doma vítězit. PSV není v osmifinále pro nic za nic. Myslím si ale, že máme dobrou šanci na postup. Musíme k tomu doma správně přistoupit," prohlásil kouč vestfálského celku Edin Terzič.

Statistiky z úvodního duelu. Opta by Stats Perform

Dortmund je ve vyřazovací části Ligy mistrů popáté z posledních šesti sezon, PSV ji hraje po osmi letech a usiluje o první postup do čtvrtfinále od ročníku 2006/07. Eindhoven prohrál jediný z posledních 29 soutěžních zápasů, od prosince 1977 ale nevyhrál na hřišti německých týmů v soutěžích UEFA 14 utkání za sebou.

"První zápas byl otevřený. Dortmund moc neútočil a utkání jsme měli pod kontrolou, takže je škoda, že jsme nedali druhý gól. Možné je všechno. V této sezoně jsme ukázali, že i venku umíme vyhrávat," řekl trenér PSV Peter Bosz, jenž v roce 2017 vedl Dortmund.