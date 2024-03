Highlighty víkendu: Akrobat z Monzy, sanitka během zápasu a vyhazov za hlavičku

Další víkend bohatý na zajímavé, krásné i bizarní momenty je za námi. Do Highlightů víkendu podruhé v řadě vybíráme parádní akrobatické zakončení, tentokrát z Itálie, podíváme se ale i na neobvyklý zásah zdravotníků v Brazílii, provokativní oslavu brankáře Arsenalu nebo jednoho hodně vzteklého trenéra.

Gól víkendu

Fanoušci, kteří o víkendu zavítali na fotbal do Janova, nebo si zápas tamního klubu s Monzou pustili v televizi, neprohloupili. Zápas byl zábavnou přestřelkou, kterou nakonec ovládli hosté 3:2. O nejlepší moment celého zápasu, a pro nás i nejhezčí branku víkendu, se postaral portugalský útočník Dany Mota. Když na něj letěl centr, byl úplně sám, mohl si míč zpracovat a něco vymyslet... a nebo se taky mohl do balonu opřít akrobatickým zakončením z voleje. Jsme rádi, že vybral možnost B.

Smolař víkendu

Polský mistr Raków hrál na hřišti Puszczi, sestupem ohroženého klubu. Papírově mělo jít o jasnou záležitost, Puszcza ale vybojovala remízu 1:1 díky penaltě v nastavení. Zápas, ve kterém jsme viděli po jedné červené kartě na každé straně, měl na straně domácích i smutného hrdinu, bez jehož zásahu by možná outsider sahal po všech bodech. Moldavský zadák Artur Craciun si vstřelil nešťastný vlastní gól. Míč se cestou do branky odrazil hned od dvou bránících hráčů, gólman Oliwier Zych neměl šanci reagovat.

Ze sociálních sítí

V zápase Jequie – Bahia v Brazílii došlo na kuriózní situaci. Pro ošetřovaného hráče přijela sanitka, která se otáčela u půlící čáry a nemohla se moc rozhodnout, kde zaparkovat. Co je ještě zvláštnější, "na pozadí" stále probíhal zápas...

Statistika víkendu

Manchester United si připsal výhru nad Evertonem díky dvěma pokutovým kopům. Svým způsobem se zapsaly do historie – šlo o vůbec první zápas v historii klubu, kdy Red Devils kopali dvě penalty v první půli. Až dosud se navíc nestalo, že obě situace zařídil faul na stejného hráče. James Tarkowski i Ben Godfrey oba faulovali argentinského šikulu Alejandra Garnacha.

Příběh víkendu

Odvolání trenéra kvůli špatným výsledkům, to se ve světě fotbalu stává snad každý týden. Málokdo ale ukáže kouči dveře kvůli tomu, že neudržel nervy na uzdě. To se teď stalo v Itálii, kde se Lecce rozloučilo s Robertem D’Aversou. 48letý trenér nenesl dobře prohru 0:1 s Hellasem Verona a po zápase uštědřil hlavičku útočníkovi soupeře Thomasi Henrymu. "Co jsem udělal, je neomluvitelné, to vím. Ale nešel jsem kvůli tomu na hřiště. Šel jsem tam proto, abych zabránil vyloučení našich hráčů, protože tam bylo hodně provokací," uvedl D'Aversa pro Sky Sports. Pravdu má každopádně v tom, že jeho čin byl neomluvitelný, a klub s ním proto okamžitě ukončil spolupráci.

Fotka víkendu

David Raya sice vyhrál boj o místo jedničky Arsenalu, ale jelikož stále hostuje z Brentfordu, ve vzájemném utkání nemohl nastoupit. Teprve po šesté v ligové sezoně se tak do branky postavil Aaron Ramsdale. Nešlo to úplně podle jeho představ, právě kvůli jeho chybě soupeř vyrovnal a fanoušci Brentfordu proti němu spustili hanlivý popěvek. Kai Havertz ale v závěru rozhodl o výhře Arsenalu a Ramsdale si pomstu náležitě užil – jeho provokativní oslavu přímo pod sektorem fandů Brentfordu vybíráme jako nejlepší foto víkendu.