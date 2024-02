Gól, nebo ne? Nemám ponětí, co se pískalo, řekl trenér Lipska po neuznané brance do sítě Realu

Fotbalisty Lipska ve druhé minutě úvodního zápasu osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid poslal do vedení Benjamin Šeško, rozhodčí však jeho branku pro údajný offside neuznal. "Nevím, co se pískalo. Nebyl to ani offside, ani faul," posteskl si trenér bundesligového celku Marco Rose. Real nakonec na východě Německa vyhrál 1:0 a do odvety si odvezl nadějný výsledek.

Šeško se dostal k lavičce po špatně rozehraném rohu a pohodlně dopravil míč do sítě. Slovinský útočník v offsidu nebyl, gólmanovi Realu Andrijovi Luninovi ale pravděpodobně mírně překážel Benjamin Henrichs. Rozhodčí Irfan Peljto proto gól neuznal. Otázkou však zůstává, jestli mělo Henrichsovo postavení vliv na hru.

Záložník španělského celku Toni Kroos měl po zápase jeano. "Rozhodčí pískl offside, kvůli bránění gólmanovi, ale ten by se k míči vůbec nedostal. Takže to měl být gól," řekl německý záložník v rozhovoru pro Amazon Prime.

Lipsko neuznaný gól obral o příznivý výsledek před odvetou. "Nechci se pouštět do žádných debat, ale každý viděl, že to nebylo správné rozhodnutí," řekl kouč Rose.

"Na rozhodčího se nezlobím. Pokud se na to podívá znovu a pokud bude upřímný a uzná, že udělal chybu, tak s tím budu smířený. Člověk má právo udělat chybu," dodal trenér německého celku.

Jeho tým nakonec prohrál 0:1. Jedinou branku zápasu dal po skvélé individuální akci Brahim Díaz. Odveta se hraje za tři týdny v Madridu.