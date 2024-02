Hosté ovládli úvodní duely jarní fáze LM. Manchester vyhrál v Kodani, Real zase v Lipsku

Fotbalisté Manchesteru City zahájili osmifinále Ligy mistrů vítězstvím 3:1 na hřišti Kodaně. Obhájci titulu vyhráli i sedmý zápas v aktuálním ročníku milionářské soutěže. Totéž se podařilo Realu Madrid, který uspěl 1:0 v Lipsku. Odvety jsou na programu za tři týdny.

Pořádně horké chvilky přišly pro domácí již v sedmé minutě, kdy se k dorážce tlačil Nathan Aké, z těsné blízkosti však nedokázal poslat balon mezi tyče. Netrvalo dlouho a tým z Manchesteru se dočkal první gólové radosti. Pěkně utaženou ranou na zadní tyč rozvlnil síť De Bruyne. Kodaň byla pod permanentním tlakem, který střelou z velkého úhlu málem přetavil ve druhý příspěvek Phil Foden, slovenský bek Denis Vavro totiž nešikovnou hlavičkou nasměroval nepřesný projektil na vlastní břevno.

Obrovský šok přišel krátce po půlhodině hry, kdy se po bídné rozehrávce Edersona nádhernou střelou zpoza vápna, která byla vůbec prvním přesným zakončením Löverne, podařilo srovnat skóre Mattssonovi. V nastaveném čase se však šťastným odrazem dostal míč před volného Silvu a ten vydařeným obstřelem uklidnil Citizens.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po hodině hry měl velkou příležitost Andreas Cornelius, na něj mířící centr ovšem parádním defenzivním zákrokem neutralizoval Aké. Mnoho fotbalové krásy dal své ráně z hranice vápna Jérémy Doku, statečným skokem ale domácí podržel polský gólman Kamil Grabara.

Konečné skóre zápasu bylo určeno až v nastaveném čase, kdy se po dlouhém závaru v domácím vápně dostal k ráně ze střední vzdálenosti Foden a nezaváhal.

Domácí rozvlnili síť za Andrijem Luninem už ve druhé minutě. Šeško v malém vápně usměrnil hlavou do branky střelu Xavera Schlagera, mladý Slovinec si však nepohlídal ofsajd. Své zaváhání mohl napravit v 10. minutě, průnikovou přihrávku do vápna od Daniho Olma ale nezužitkoval a zamířil pouze do vyběhnutého brankáře hostů.

Obraně Bílého baletu dělal Šeško velké problémy, jeho další pokus z rychlého protiútoku stihl Aurélien Tchouaméni sotva srazit do boční sítě. Svěřenci Carla Ancelottiho v prvním poločase obecně tahali za kratší konec a tempo diktovali především Býci, jenže ani oni se nedokázali propracovat k nebezpečnému zakončení.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po přestávce nastoupili hosté na trávník jako vyměnění a velmi rychle se ujali vedení. Díaz sólovou akcí z pravé strany obešel tři hráče a z hranice vápna míč nechytatelně umístil na zadní tyč. Na opačném konci hřiště se pokoušel bleskově odpovědět Olmo, jehož tvrdou střelu pod břevno dokázal gólman vyrazit mimo nebezpečí.

Záhy byl blízko navýšení náskoku hostů Rodrygo, v poslední chvíli však riskantním skluzem ve vápně odrazil jeho ránu Schlager. Neúspěšný byl po rychlém protiútoku i Vinícius Júnior, jehož ležérní zakončení vnějším nártem zastavila tyč. V 84. minutě se opět vytáhl ukrajinský brankář proti střele Amadoua Haidary, která neomylně mířila do levého horního rohu, a nedovolil tak vyrovnání.