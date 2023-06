Finále Ligy mistrů: Haaland zakončil zápas bez gólu, novinářům vzkázal, že mu je teprve 22 let

Haaland finále Ligy mistrů zakončil bez gólu. Je mi teprve 22 let, vzkázal novinářům

V aktuálně nejlepším klubu světa je Erling Haaland (22) hvězdou číslo jedna. V sobotním finále Ligy mistrů proti Interu Milán byla tím pádem velká pozornost upřena i na něj. Jenže norská opora Manchesteru City se v utkání, které jeho klub vyhrál 1:0, neprosadila. Po závěrečném hvizdu přišla řeč právě na toto téma.

Málokdo se může pochlubit takovou první sezonou v novém klubu, jako právě Haaland. Spolehlivý kanonýr má za sebou v barvách City bláznivý ročník a výrazně přispěl k zisku historického treblu. V Premier League zvládl se svými spoluhráči dramatický souboj s Arsenalem a třešnička přišla v podobě triumfu v Lize mistrů.

S 52 góly napříč všemi soutěžemi (z toho 12 v Lize mistrů), k nimž přidal devět asistencí, sahal po všech možných rekordech. Gólový výpadek ve finále v Istanbulu může vypadat jako černá kaňka, protože góly se od něj čekají v každém duelu. Ale norský střelec na to po zápase měl připravenou odpověď.

Erling Haaland slaví zisk poháru AFP

"Nezapomínejte, že je mi stále jen 22 let. Vzpomeňte si, co jste dělali, když vám bylo 22. Kde jste byli?" řekl jasně a naznačil, že má ještě všechno před sebou. Nezdá se, že by ho obrovský tlak trápil.

"Věděli jsme, že musíme být psychicky silní, abychom takový zápas zvládli. Možná jsme nehráli náš nejlepší fotbal, ale vyhráli jsme. To je nakonec to nejdůležitější," dodal k celkovému triumfu.

Seveřan, který přišel do Manchesteru City z Borussie Dortmund přesně před rokem, měl jasnou misi – posunout velkoklub k triumfu v Lize mistrů. A to se mu podařilo hned v první sezoně. Ve finále sice neskóroval, ale byl platný.

Erling Haaland v utkání nebyl moc vidět. Opta by StatsPerform

Tým se z předchozího finále poučil

Útočník pak přidal svůj komentář k zápasu s Interem. "Většina týmu se z finále před dvěma lety hodně poučila. Je to mnohem zkušenější tým. Už toho mají hodně za sebou. Podívejte se na minulou sezonu a poslední zápas v anglické Premier League," narážel na velký obrat svěřenců Pepa Guardioly proti Aston Ville a potvrzení titulu.

"Je to o zkušenostech, to je nám jasné už od února. Věděli jsme, že Arsenal vede ligu, a také jsme věděli, že v Lize mistrů budeme hrát s Bayernem, který tuto soutěž několikrát ovládl. A konečně také proti Realu Madrid. S klubem, který ji vyhrál skoro pokaždé," usmál se Haaland a uvědomil si, čeho v tu chvíli se City dosáhl.

