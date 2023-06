Finále Ligy mistrů: Guardiola vyzdvihl Inter, ale svému týmu věří

Man. City – Inter. Guardiola před finále soupeře nepodceňuje, ale věří v triumf

Reuters

Podle manažera Pepa Guardioly (52) nečeká Manchester City v sobotním finále Ligy mistrů proti milánskému Interu snadná práce. Italský celek podle něj umí nejen dobře bránit, ale má také velkou útočnou sílu. Španělský stratég má nicméně jasný herní plán a pokud ho jeho svěřenci dodrží, věří, že se nakonec ze zisku trofeje budou radovat právě oni.

Guardiolův tým nastoupí na Atatürkově olympijském stadionu v roli horkého favorita nejen proto, aby konečně získal trofej, která se pro něj zatím vždy ukázala jako nedosažitelná, ale také proto, aby zkompletoval treble.

V barech podél Bosporu v rozlehlém starém městě se mluví o tom, že jedinou nadějí Interu, jak zastavit City s gólovou mašinou Erlingem Haalandem v čele, je bránit, pak bránit ještě víc a doufat, že bude mít štěstí.

Inter není pouze pevná obrana

Guardiola, jenž usiluje o to, aby se stal prvním manažerem, který získal dvakrát treble – v roce 2009 vyhrál s Barcelonou titul v La Lize, Copa del Rey a Ligu mistrů – však takové tvrzení odmítl a trval na tom, že Inter má mnohem více tváří.

"Inter je tým, který není zvyklý pouze bránit. Panuje přesvědčení, že italské týmy umí jen bránit, ale Inter umí spoustu dalších věcí," řekl v pátek novinářům uvolněný Guardiola. "Inter umí podržet míč a zakončit, umí útočit ze středu i z křídel. My se budeme snažit bránit co nejlépe, a to jak vysoko, tak nízko," popsal španělský kouč, co od nadcházejícího finále očekává.

Kreativní záložník Kevin De Bruyne označil snahu City o Ligu mistrů za sen i posedlost, když v roce 2021 vypadli ve finále s Chelsea a v minulé sezoně infarktovým způsobem v semifinále s Realem Madrid.

Důležitá bude trpělivost

Guardiola se nechal slyšet, že správný poměr posedlosti a touhy je zdravý, ale zároveň bude svým svěřencům kázat trpělivost, pokud bude v sobotu delší dobu přetrvávat skóre 0:0. "Ve finále musíte být stabilní. Dobře bránit, útočit a mít vše pod kontrolou. Musíte být trpěliví. Nejdůležitější je myslet na to, že stav 0:0 znamená, že neprohráváte. Italské týmy si za stavu 0:0 mohou myslet, že vyhrávají, ale není to tak," řekl.

"V průběhu celého zápasu je důležité vědět, co máte dělat, a dělat to dobře. Ale jsou chvíle, kdy se zápasy zblázní, a pak jsou chvíle, kdy nepřemýšlíte o taktice, ale o tom, co vám říká srdce," ví bývalý trenér Barcelony nebo Bayernu Mnichov. "Ale budeme mít plán, představu a tu hráčům sdělíme. Pokud to půjde dobře, bude to pro nás dobrý den," věří španělský kouč.

Fenomenální bilance Erlinga Haalanda. Livesport

Norský útočník Haaland vstřelil ve své první sezoně v anglickém celku 52 gólů v 52 zápasech, avšak v posledních sedmi zápasech se trefil pouze jedenkrát. Jeden z novinářů na tiskové konferenci Guardiolovi Haalandovo hubené období připomněl, ten ale rychle odmítl jakékoli obavy.

"Nejsem tu od toho, abych mluvil o průměrných číslech Erlinga Haalanda, co se týče vstřelených gólů. Pokud máte pochybnosti o tom, jak dobře umí střílet góly, jste osamělý člověk," řekl a dodal, že "zítra nám bude připraven pomoci vyhrát Ligu mistrů."

Vítězství Citizens by vyrovnalo treble Manchesteru United v Premier League, FA Cupu a Lize mistrů z roku 1999, Inter na druhé straně usiluje o čtvrté vítězství v nejprestižnější evropské soutěži.