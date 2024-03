Hráli jsme, jako bychom měli zataženou ruční brzdu, řekl nespokojený Ancelotti po postupu v LM

Trenér Carlo Ancelotti (64) připustil, že fotbalisté Realu Madrid ve středeční odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Lipsku předvedli nezvykle špatný výkon a hráli se zataženou ruční brzdou. Semifinalista minulého ročníku a historicky nejúspěšnější tým soutěže se v domácí odvetě protrápil k remíze 1:1 a jen se štěstím postoupil po úvodním venkovním vítězství 1:0. Hosté cítili, že na velkého favorita měli, a vyřazení považovali za nespravedlivé.

Real už v úvodním venkovním osmifinále nebyl herně lepší a zvítězil po boji. V odvetě ho pak Lipsko nečekaně přehrávalo, po změně stran dokázalo v druhé půli rychle srovnat a v nastavení ho dělily centimetry od prodloužení, poté co Dani Olmo trefil obloučkem horní část břevna.

"Byl to špatný zápas, nehráli jsme vůbec dobře. Soupeř neměl co ztratit, ukázal kvalitu, zatímco můj tým hrál, jako by měl zataženou ruční brzdu. Z naší strany nedostatek intenzity, nedostatek starostí o to, co děláme špatně," citovala zahraničí média Ancelottiho z tiskové konference.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Logicky to znamenalo, že jsme museli trpět. Hráli jsme v hlubokém bloku, ale byli jsme strašně pomalí. Tohle nebyl nejlepší večer mého týmu. Musíme to akceptovat a říci - moje chyba. Ale nejdůležitější je, že jsme ve čtvrtfinále," doplnil italský trenér.

Jeho svěřenci nebyli daleko od toho, aby poprvé od dubna a po 23 soutěžních zápasech prohráli doma. "Tohle se prostě v Lize mistrů může stát. Před dvěma lety jsme takhle doma hráli proti Chelsea, kterou jsme po porážce v odvetě vyřadili až v prodloužení. Rozdíl byl dnes večer v tom, že jsem si v žádném okamžiku nemyslel, že bychom byli blízko vyřazení," řekl Ancelotti.

Vinícius Jr. byl jediným úspěšným střelcem Realu. Opta by Stats Perform

"Zápas už je za námi. Máme také dobrý náskok v čele domácí ligy, takže i když můžeme být sebekritičtí, odmítám, že bychom na sebe museli být nějak extra tvrdí," doplnil kouč předloňských vítězů Ligy mistrů, kteří prošli do čtvrtfinále počtvrté za sebou.

Hosté čtrnáctinásobného vítěze soutěže nečekaně přehrávali a na střely zvítězili 21:12, byť mezi tyče mířili jen čtyřikrát. "Byli jsme blízko, jen jsme potřebovali být trochu efektivnější," mínil Olmo. "Odehráli jsme těch 180 minut dvojzápasu kvalitně, zasloužili jsme si trochu víc a neměli jsme vypadnout. Ale proti Realu prostě musíte hrát mnohem lépe než oni, abyste je mohli porazit," dodal pětadvacetiletý španělský záložník.

Rose svůj tým chválil

Trenér aktuálně pátého týmu německé ligy Marco Rose byl hrdý na to, co jeho svěřenci předvedli. "Měl jsem dnes chvílemi pocit, jako bychom měli jejich dresy. Real Madrid hodně respektuji, ale musím pochválit svůj tým. Přijet sem ve vyřazovací fázi s takovým nepříznivým výsledkem z prvního zápasu a ukázat, že si opravdu věříte, to je něco mimořádného," uvedl Rose.

"Byli jsme schopni Realu konkurovat. Vytvořili jsme si řadu šancí a bylo to opravdu jen o tom, že jsme nedali dost gólů. Od celého týmu to byl velmi dobrý výkon. Měli jsme na postup a o to více jsme zklamaní, že končíme," dodal sedmačtyřicetiletý kouč.