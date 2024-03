Real prohrával o dvě branky, ale vydřel ve Valencii remízu. Zazářil Vinícius Júnior

Valencia měla ve 27. kole La Ligy na lopatkách Real Madrid, nakonec s ním však před vlastními fanoušky remizovala 2:2. Do překvapivého dvougólového vedení se outsider dostal v rozmezí 27. a 30. minuty, ale ještě do přestávky snížil Vinícius Júnior (23). Ten byl v minulé sezoně na Mestalle rasisticky urážen, což fanouškům logicky nemohl zapomenout, o čemž svědčila i oslava gólu. Tu si pak zopakoval i po změně stran, kdy hlavičkou z bezprostřední blízkosti stanovil výsledné skóre.

Hned v úvodu zahrozil En Nesyri, avšak jeho pokus těsně minul levou tyč. Na druhé straně zkusil štěstí Arsen Zacharjan, nicméně mladý záložník pouze protáhl domácího brankáře. Zápas nakonec přece jen gólově otevřel marocký útočník ve službách Rojiblancos. Vytáhlý chlapík si našel ve vápně odražený míč a trefil odkrytou bránu.

Ten zanedlouho skóroval i ranou z úhlu, a vedení tak navýšil. V samotném závěru prvního dějství po ruce Ramose zahrával penaltu André Silva. Portugalec pokutový kop s přehledem proměnil a vrátil La Real zpět do hry.

Po změně stran čekali fanoušci dlouhou dobu na první ohrožení brány. Více ze hry ale měli domácí fotbalisté, zatímco Baskové se snažili netradičně hrozit z protiútoků. Herní převahu pak klub z Andalusie náležitě využil.

V 66. minutě se na střeleckou listinu zapsal i Ramos, jehož hlavička do levého spodního rohu navrátila Seville dvoubrankové vedení. V závěru sice ještě snížil střídající Brais Méndez, nicméně na bodový zisk to tentokrát bleděmodrým nestačilo.

Nejnebezpečnější příležitost měli v první půli hosté ve 29. minutě, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Javi Hernández, jeho střelu ale vychytal Stole Dimitrievski. V závěru první půle se protáhl do dobré pozice Óscar Trejo, ale jeho zakončení těsně minulo levou tyč.

Cádiz pokračoval v úvodu druhého poločasu v nastoleném tempu z předešlé části a v 50. minutě mohl jít do vedení, hlavičku Rubéna Sobrina však Dimitrievski vytáhl nad břevno. Vzápětí se do šance dostali také Los Vallecanos, po křižné přihrávce se ke střele dostal Raúl de Tomás, avšak připraveného Conana Ledesmu nepropálil.

Přibližně po hodině hry byl zápas přerušen kvůli velmi prudkému dešti. Po 10 minutách se sudí rozhodl poslat hráče zpět na trávník.

První šanci po vynucené pauze měl po rohovém kopu hlavičkující Lejeune, ale Ledesma skokem míč lapil. Po dalším rohu už se Lejeune prosadil, když vysoký centr přeletěl všechny hráče v pokutovém území a dopadl před francouzského obránce, který jej nohou dopravil do sítě. Cádiz však dokázal vyrovnat zásluhou Javiho Hernándeze.

Domácí celek si v deštivé úvodní čtvrthodině vypracoval dvougólový náskok, který po dalších trefách na každé straně nakonec vydržel až do přestávky. Po návratu ze šaten ale během sedmi minut zaúřadovali hosté.

Nejprve si premiérový zásah mezi španělskou elitou připsal Sergi Cardona, na kterého navázal Munir El Haddadi, jenž před sezonou přicestoval na Kanárské ostrovy jako volný hráč právě z Getafe.

V úvodních minutách operovali hráči Realu s míčem na kopačkách více než 80 % času, přes bránící blok Valencie se však nedostali ani jednou. Poté sice Netopýři hru více srovnali, ani to ovšem atraktivitě příliš nepomohlo.

Až ve 28. minutě tak musela přijít notná dávka štěstí pro domácí, když nepovedená střela Frana Péreze zamířila přesně na hlavičku Huga Dura, který sice překvapený, ale nasměroval míč do sítě. Další šok pro příznivce Bílého baletu přišel už o čtyři minuty později, kdy zpětná přihrávka Daniela Carvajala sedla přesně do běhu Romanu Jaremčukovi, jenž po úspěšné kličce Andriji Luninovi zakončoval do prázdné branky.

Naději hostů do druhé dějství vzkřísil v páté minutě nastaveného času první půle Vinícius Júnior, na nějž propadl míč před prázdnou brankou, a sám tak mohl jednoduše snížit.

Se začátkem druhé půle se na hřiště začal snášet déšť, jinak ovšem průběh připomínal i úvod prvního dějství. Real dominoval v držení míče, na šance si však musel počkat. Až v 55. minutě se po několika kličkách propracoval k zakončení ve vápně Bellingham, nakonec ale zamířil pouze na gólmana.

Další obrovskou šanci měl před hodinou hry nabíhající Diego López, z bezprostřední blízkosti ovšem zamířil do míst, kam reflexivně dosáhl Lunin. Los Blancos se tak srovnání dočkali v 76. minutě, kdy našel Brahim Diaz přesným centrem hlavu Viníciuse Júniora před prázdnou brankou. Krása fotbalu však byla tatam v 85. minutě, kdy Aurélien Tchouaméni po nezaviněném střetu upadl na nohu Mouctara Diakhabyho, kterému se noha velmi nepřirozeně prohnula, a musel tak hřiště opustit na nosítkách.

Hra po pár minutách znovu pokračovala a kontroverze přišla i po závěrečném hvizdu, když rozhodčí odpískal konec utkání během útočné akci, kdy pár vteřin po jeho hvizdu padla rozhodující branka pro Real Madrid.

