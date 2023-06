Finále Ligy mistrů: Manchester City poprvé v historii ovládl Ligu mistrů, rozhodl Rodri

Man. City – Inter 1:0. Anglický velkoklub poprvé v historii ovládl Ligu mistrů, rozhodl Rodri

Tomáš Břečka

Manchester City ve finále Ligy mistrů zvítězil nad Interem Milán 1:0 a jako první anglický tým od sezony 1998/1999 zkompletoval treble. K naplnění předzápasových prognóz však nevedla snadná cesta. Favorit se dlouho nemohl dostat do tempa, a navíc stejně jako před dvěma lety v rozhodujícím duelu s Chelsea přišel vinou zranění o klíčového muže Kevina De Bruyneho (31). Citizens ovšem prokletí v nejprestižnější evropské soutěži zlomili, když o jejich historicky prvním triumfu rozhodl v 68. minutě Rodri (26).

Zápas sice odstartoval nebezpečnou akcí semifinálového hrdiny Bernarda Silvy, jehož průnik do vápna skončil zakončením těsně vedle levé tyče, další minuty se však neodehrávaly podle předpokladů. Favorit z Manchesteru se dostával k obléhání pokutového území soupeře jen sporadicky, naopak Nerazzurri podnikli několik ztečí směrem kupředu.

Lehce zaskočené příznivce Citizens pak probudila velká šance Erlinga Haalanda a následný pokus De Bruyneho z dálky, střely doprostřed brány ale bezpečně zkrotil André Onana. Od belgického špílmachra to navíc bylo to poslední, co na istanbulském trávníku předvedl, jelikož už ve 36. minutě vinou zranění střídal.

Statistiky hráčů. Livesport

Absence klíčového hráče už tak vlažné ofenzivní aktivitě světlemodrých neprospěla. Do obrovské šance se naopak v 58. minutě dostal milánský Lautaro Martínez, jehož do jihoamerického souboje s brankářem poslalo zaváhání Manuela Akanjiho, z úhlu ovšem Brazilce Edersona nepřelstil. Švýcarský stoper se ze své chyby vykoupil o 10 minut později, kdy do vápna Interu narýsoval průnikovou přihrávku na Silvu. Ten míč se štěstím dostal do druhé vlny na Rodriho, který zamířil k pravé tyči a vstřelil úvodní gól zápasu.

Nerazzurri měli blízko k vyrovnání hned vzápětí, Federico Dimarco však nejprve hlavou poslal balon do břevna a následně jeho dorážku v cestě do brány zastavil střídající spoluhráč Romelu Lukaku. Sám robustní útočník byl v obrovské příležitosti v 89. minutě, z ideální pozice ale hlavou trefil jen nohu dobře postaveného Edersona.

V Istanbulu se odehrála defenzivní bitva. Opta by Stats Perform

Manchester City se tedy stal v pořadí 23. klubem, jemuž se podařilo dosáhnout na nejcennější evropskou klubovou trofej. Guardiolovi svěřenci se navíc po triumfu městského rivala United z roku 1999 stali prvním anglickým týmem, který dosáhl na málo vídaný treble.