Finále Ligy mistrů: Ostře sledované utkání bude řídit Marciniak, známý i z derby pražských "S"

Nejlepší zápas pro nejlepšího rozhodčího. Finále LM bude řídit Marciniak, známý i z derby

Hubert Nowicki

Finále Ligy mistrů znamená dva nejlepší evropské kluby proti sobě, oba prošpikované špičkovými hráči jako jsou Erling Haaland (22) z Manchesteru City či Lautaro Martínez (25) z Interu Milán. A aby se ostře sledované utkání obešlo bez kontroverzí, UEFA logicky povolala aktuálně nejlepšího rozhodčího na světě – Szymona Marciniaka (42) z Polska. Známý je i českým fanouškům, v březnu 2022 řídil derby mezi Spartou a Slavií.

Polský arbitr se v sobotu večer zapíše do historie, ať už zápas dopadne jakkoli. Stane se druhým fotbalovým rozhodčím, který bude řídit finále mistrovství světa a finále Ligy mistrů v jedné sezoně. Předtím se podobný kousek podařil pouze Howardu Webbovi v roce 2010. Kromě Angličana rozhodovali obě finále, ale ne v jedné sezoně, ještě další tři rozhodčí – Sandor Puhl (MS 1994, LM 1997), Pierluigi Collina (MS 2002, LM 1999) a Nicola Rizzoli (MS 2014, LM 2013).

Není pochyb o tom, že právě finále posledního mistrovství světa přineslo Polákovi mezinárodní slávu. Už dříve rozhodoval mnoho důležitých zápasů, ale málokdy se stává, že by fanoušci a média věnovali pozornost rozhodčím (zejména pokud vedou zápasy dobře).

Finále mistrovství světa odřídil Marciniak takřka perfektně, odpískal v něm tři pokutové kopy a správně vyhodnotil pokus o vynucení si další. Pozitivně se tak podílel na historickém zápase, v němž si Lionel Messi dokázal splnit sen a Kylian Mbappé vstřelil hattrick. Tato bitva mu vynesla uznání.

Plodná kariéra v Evropě

Marciniak se samozřejmě neobjevil jen tak odnikud. Dlouhá léta rozhodoval zápasy polské Ekstraklasy, která patří v Evropě mezi slabší a ze které je velmi těžké se vymanit, a to jak pro fotbalisty, tak pro rozhodčí. Postupem času však začal dostávat více možností v mezinárodním fotbale. Dlouho pracoval, aby se dostal tam, kde je teď.

V jeho životopisu je například finále evropského Superpoháru, v němž se v roce 2018 utkaly týmy Realu a Atlétika Madrid. V pandemické sezoně 2020 zase řídil semifinále Evropské ligy mezi Interem a Šachtarem Doněck, které rozhodlo o postupu jednoho z týmů do finále.

Diego Costa právě dostává žlutou kartu. Profimedia

V posledních sezonách se dostal rovnou do nejvyšších pater Ligy mistrů. Před rokem měl na starost semifinále Liverpoolu s Villarrealem a v této sezoně odvetné střetnutí Manchesteru City s Realem. Kromě účasti na mistrovství světa 2022 byl také na Euru 2016 a mistrovství světa 2018, ale tyto akce nezvládl tak precizně a v Rusku se před pěti lety nevyvaroval chyby.

Chyby se stávají každému

Pověst rozhodčího může poškodit i jediná chyba. Může znamenat, že na další šance na podobné úrovni si bude muset počkat velmi dlouho. Marciniak ve své kariéře mnoho hrubých chyb neudělal. Logicky, kdyby to bylo naopak, nebyl by v současnosti nejlepším rozhodčím na světě. Ani on však nebyl neomylný.

Na mistrovství světa v Rusku měl možnost sehrát větší roli, ale své účinkování ukončil už ve skupinové fázi. Poté, co pískal zápas Argentiny proti Islandu, připadlo mu řídit zápas Švédska s Německem. Tehdejší obhájci titulu byli pod tlakem po skpuinové porážce s Mexikem.

V prvním poločase utkání si Marcus Berg naběhl do jasné pozice, ale byl sražen Jeromem Boatengem. Podle názoru mnoha pozorovatelů si Švéd za tento zákrok zasloužil pokutový kop a Němec možná i červenou kartu. Marciniak nechal hru plynout a ani po konzultaci s VARem k monitoru nešel.

Jak se brzy ukázalo tímto svou účast na šampionátu ukončil. Lze tedy tvrdit, že to bylo skutečně považováno za hrubou chybu.

Druhá nejkontroverznější situace, která se ho týkala, nastala během letošního čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Neapolí a Milánem. Spousta fanoušků viděla v prvním poločase faul Rafaela Leaa na Hirvinga Lozana, za který byl nařízen pokutový kop. Následná jmenování Marciniaka pro další zápasy v evropských soutěžích však ukazují, že UEFA na tomto rozhodnutí neviděla nic kontroverzního.

Zvláštní zacházení

Polský rozhodčí totiž dostal na starost nejen finále Ligy mistrů, ale také odvetné střetnutí mezi Manchesterem City a Realem Madrid. To znamená, že došlo k naprosto ojedinělé situaci, kdy stejný rozhodčí bude řídit semifinále a finále Ligy mistrů v jedné sezoně. Navíc o Marciniakovi se původně neuvažovalo jako o rozhodčím pro semifinále a byl připraven pro utkání polské Ekstraklasy, UEFA ale nakonec své rozhodnutí změnila po prvním zápase, který skončil remízou 1:1.

Podobné to bylo i během mistrovství světa v Kataru. Ve skupinové fázi řídil utkání Francie s Dánskem, ve vyřazovací fázi zase bitvu Argentiny s Austrálií, a přesto mu bylo svěřeno finále, v němž hrála Francie proti Argentině. To znamená, že ani jedna strana nemohla mít k rozhodčímu žádné výhrady a že se FIFA rozhodla jmenovat rozhodčího z UEFA, přestože Francie byla přece jen ve hře a takové situace jsou na mistrovství světa spíše výjimečné.

Marciniak a Messi během posledního MS. Profimedia

Marciniak nejednou zmínil, že od začátku své kariéry cítil velkou důvěru Pierluigiho Colliny, který je šéfem rozhodčích v mezinárodní federaci. Je to vidět, protože Polákovi se dostává zvláštního zacházení. Rozhoduje všude tam, kde je ho zapotřebí, protože je známo, že je to záruka co nejlépe odvedené práce.

Hodiny strachu týden před finále

Marciniak proto pravidelně rozhoduje i mimo Polsko. Kdyby se uzavřel před domácími zápasy, jeho talent by v polské Ekstraklase přišel vniveč, mezitím polská federace pravidelně dostává pozvánky pro svého nejlepšího rozhodčího, díky čemuž v této sezoně řídil důležité zápasy v Saúdské Arábii, Egyptě a na Kypru.

V polských médiích se objevují názory, že by Marciniak měl trvale řídit zápasy Premier League nebo La Ligy, protože by se tím automaticky zvýšila úroveň rozhodčích v těchto soutěžích.

Chybělo málo a za zcela absurdních okolností mu bylo odebráno finále letošního ročníku Ligy mistrů. A to jen proto, že se zúčastnil akce, kterou spolupořádal polský politik zastupující krajně pravicovou stranu, ale samotná akce neměla s politikou nic společného.

Utkání Manchester City – Inter + audiokomentář

Marciniak tam přednášel o úspěchu, kterého dosáhl, o splnění snu a o výstupu na svůj "Everest" (tak se celá akce jmenovala). Informace o údajném napojení rozhodčího na politika se však dostala do UEFA a byla prezentována absurdním způsobem. Evropská federace se dokonce rozhodla pozastavit jeho nominaci na zápas Manchesteru City s Interem.

Naštěstí zásah polské strany, v němž se angažoval sám ministr sportu a své k tomu řekl i Zbigniew Boniek, který je členem výkonného výboru UEFA, znamenal, že Polák dostal finále zpět. Celou situací však utrpěla jeho pověst, neboť o něm psala největší evropská sportovní média, která ho spojovala s politickými názory krajní pravice, ačkoli se rozhodčí k politice nikdy nevyjadřoval.

Naštěstí se však vše podařilo zvrátit a Marciniak bude v sobotu potřetí v kariéře rozhodovat zápas Manchesteru City a posedmé Interu. Díky tomu se fanoušci nemají čeho bát, protože on i jeho asistenti jsou téměř neomylní.