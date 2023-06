Finále Ligy mistrů: Jsme klidnější a sebevědomější, říká Stones

Jsme klidnější a sebevědomější, říká před finále Ligy mistrů obránce City Stones

Reuters

Obránce John Stones (29) prohlásil, že Manchester City je před sobotním finále Ligy mistrů proti Interu Milán klidnější a sebevědomější. Mužstvo po několika předchozích neúspěších v milionářské soutěži získalo zkušenosti a nyní má na dosah historický treble.

Anglický reprezentant může se svými spoluhráči dosáhnout v Istanbulu sportovní nesmrtelnosti, jeho tým Manchester City usiluje o vyrovnání treblu svého městského rivala Manchesteru United z roku 1999.

Stones, který v roce 2021 zažil zklamání z prohry ve finále Ligy mistrů s Chelsea, zdůraznil, že tým musí udělat vše pro to, aby se podobný neúspěch neopakoval. "Bylo to něco, co jsme do té doby nezažili. Dostali jsme se do situace, ve které jsme nikdy nebyli. Teď, když jsme si prošli těžkým obdobím, chceme vystoupit ze strany poražených. Je to jeden z nejsilnějších pocitů a nechcete ho prožít znovu," řekl Stones pro Sky Sports.

"Myslím, že jsme mnohem klidnější a sebevědomější. Na základě toho, čeho jsme už dosáhli, a jakým stylem fotbalu se prezentujeme, si musíme v utkání věřit. Do samotného zápasu ale vždy vstupuje spousta faktorů," řekl John Stones.

Poté, co si Manchester City s předstihem zajistil triumf v Premier League a později ovládl FA Cup, je v souboji s Interem favoritem. Pokud uspěje, poprvé se mu podaří ovládnout Ligu mistrů.