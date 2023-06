Finále Ligy mistrů: Hráči Milánu mají špatně seřízená mířidla, City se vyhýbají ofsajdům

Man. City – Inter v číslech. Hráči Milána střílejí v každém druhém pokusu mimo branku

Pavel Křiklan

Buď to bude první vítězství Manchesteru City a splněná mise kouče Pepa Guardioly, nebo se počtvrté v historii budou s prestižním pohárem mazlit fotbalisté Interu Milán. Ve finále Ligy mistrů se dá čekat duel norského kanonýra Erlinga Haalanda (22) s gólmanem Andrém Onanou (27), jenž ovšem v semifinále udržel čisté konto. Co všechno odhalil pohled do statistik?

Vzájemná bilance

Man. City – Inter 2 1 0 1 3:3

Oba kluby se dosud utkaly jen ve dvou zápasech v letní přípravě. A oba skončily výhrou 3:0. V roce 2010 jí dosáhl Inter, pár měsíců po korunovaci vítězem Ligy mistrů a v jednom z prvních vystoupení bez kouče Josého Mourinha, jenž odešel do Realu Madrid. O rok později uspěli naopak Citizens pod vedením Itala Roberta Manciniho, jeden z jejich gólů vstřelil současný útočník Interu Edin Džeko.

Dlouhodobá forma

Man. City

Od února utrpěli ve 27 utkáních jedinou porážku. Došlo na ni v posledním ligovém kole proti Brentfordu, kdy už měli titul v kapse a nastoupili v improvizované sestavě.

Inter

Nasbíral 11 výher z posledních 12 zápasů, mezi nimi je i triumf ve finále Italského poháru nad Fiorentinou. Podlehl jen mistrovské Neapoli na jejím stadionu.

Útok

Man. City

Celkových 31 tref znamená nejlepší ofenzivu soutěže. S 85 střelami na branku pálil nejčastěji ze všech a má na svém kontě zhruba o 30 pokusů víc než Inter.

Inter

Za elitními kluby kontinentu zaostává v přesnosti střelby. Polovina jeho pokusů totiž netrefila branku. Nejlepším kanonýrem v LM je Džeko se čtyřmi trefami (Haaland jich má 12).

Srovnání Erlinga Haalanda a Lautara Martíneze v rámci Ligy mistrů. Opta by Stats Perform

Obrana

Man. City

Pouhých pět inkasovaných branek je nejlepším výkonem tohoto ročníku Ligy mistrů. V play off ovšem ve všech třech zápasech mimo svůj stadion inkasoval (vždy jednou).

Inter

Modročerní naopak venku udrželi ve všech třech duelech vyřazovací části čisté konto, AC Milán v semifinále dovolili jen tři střely na branku.

Disciplína

Man. City

Patří k týmům, které se téměř neproviňují postavením mimo hru (přibližně jednou na zápas). Třeba hrotový útočník Haaland se v něm za celou sezonu LM objevil jen třikrát.

Inter

Se 150 fauly je hned za městským rivalem AC týmem s největším počtem nedovolených zákroků v LM. V ofsajdech dokonce pořadí vede.

3 hráči ve formě

Man. City

Kevin de Bruyne

Z pěti gólů v síti Realu v semifinále měl prsty ve třech, z toho dva připravil. Asistencí se podílel i na obou trefách v nedávném finále FA Cupu.

Ilkay Gündogan

Z posledních šesti zápasů vytěžil šest tref, nikdo v týmu momentálně nemá lepší střeleckou fazonu. Ve finále FA Cupu proti United zařídil oba góly vítězů.

Rodri

Španělský záložník je pro svůj tým nepostradatelný. V Lize mistrů je se 65 získanými míči jasně nejlepší mezi středopolaři, přihrávek pak rozdal nejvíc ze všech (842).

Inter

Lautaro Martínez

Minulých 10 vystoupení tohoto argentinského rychlíka – devět gólů. Včetně vítězného ve finále Italského poháru či postupového v semifinále LM proti Interu.

André Onana

S osmi čistými konty (ve 12 utkáních) vytvořil klubový rekord v jedné sezoně LM. Se 45 zákroky je zároveň nejzaměstnanějším gólmanem soutěže.

Marcelo Brozovič

Chorvat má v této sezoně Ligy mistrů po dlouhé době v kolonkách gólů a asistencí dvě nuly. To by se ale ve finále mohlo změnit. Naprázdno už v tomto směru nevyšel tři zápasy.

Přehled zápasu Man. City – Inter (21:00) + audiokomentář

Z databanky Livesportu

Finále Ligy mistrů se po 18 letech vrací do Istanbulu a i tentokrát se jedná o duel italského a anglického klubu. V roce 2005 se odehrála legendární bitva, v níž AC Milán vedl po poločase 3:0, jenže Liverpool na začátku druhé půle během šesti minut vyrovnal a v penaltovém rozstřelu přispěl k obratu i Vladimír Šmicer. V kádru AC byl tehdy bratr nynějšího kouče Interu Filippo Inzaghi. I tenkrát to byl pro oba soupeře první vzájemný soutěžní duel…

Pro kouče Manchesteru City Pepa Guardiolu by případný triumf byl třetím v kariéře, dvakrát už Ligy mistrů ovládl s Barcelonou (2009 a 2011). Dotáhl by se tak na Boba Paisleyho (1997-78 a 1981 s Liverpoolem) a Zinédina Zidana (2016-18 s Realem Madrid). Nejúspěšnější je Ital Carlo Ancelotti se čtyřmi vítězstvími.

Útočník Interu Edin Džeko se v 37 letech a dvou měsících může stát nejstarším střelcem finále soutěže. Ostatně nikdo v této sezoně LM nevyslal v dresu modročerných víc přesných střel na branku než on. Rekord finále drží jiný milánský borec: Paolo Maldini se v roce 2005 zapsal mezi střelce pár dní před dovršením 37 let.