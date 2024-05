Marciniak po chybě v semifinále LM zřejmě přijde o úvodní zápas Eura. V Německu čelí výhrůžkám

Rozhodčí Szymon Marciniak (43) zřejmě kvůli kontroverznímu závěru odvety semifinále fotbalové Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Bayernem Mnichov přijde o úvodní zápas letního mistrovství Evropy v Německu. Polská média tvrdí, že pro zahajovací duel šampionátu domácího týmu se Skotskem počítala UEFA právě s třiačtyřicetiletým rodákem z Plocku. Jenže hrát se bude zrovna v Mnichově, kde polský sudí čelí velké kritice. Fanoušci mu na sociálních sítích dokonce vyhrožují, aby s ohledem na vlastní bezpečnost na mistrovství Evropy raději ani nejezdil.

Marciniak, který v minulosti pískal i derby pražských "S", má pověst jednoho z nejlepších rozhodčích na světě. Chyba ze závěru středeční odvety ho však může mrzet. "Podle toho, co jsme slyšeli, Marciniak a jeho asistenti měli velkou šanci řídit zápas Německo - Skotsko v Mnichově. Teď jsou tyto šance velmi malé, možná dokonce nulové," uvedl v televizním studiu Tomasz Wlodarczyk, šéfredaktor fotbalového portálu Meczyki.

Polský arbitr pískal v prosinci 2022 finále mistrovství světa mezi Argentinou a Francií a loni v červnu finále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Interem Milán. Loni v prosinci rozhodoval i finále mistrovství světa klubů. Web Przeglad Sportowy poukazuje, že podle zvyklostí nasazování rozhodčích tak brzy šanci na další velké finále neměl. Úvodní utkání Eura 2024 však mělo být pro Marciniaka vyznamenáním a "cenou útěchy".

Středeční večer nejspíš všechno změnil. Matthijs de Ligt z Bayernu v závěru nastavení vyrovnal na 2:2, jenže gól neplatil. Asistent Tomasz Listkiewicz signalizoval Mazrávího ofsajd a Marciniak přerušil hru dřív, než míč doputoval do sítě. Z opakovaných záběrů přitom nebylo vůbec patrné, zda se o postavení mimo hru opravdu jednalo. Pokud by sudí celou akci nechali dohrát, jak měli, určitě by ji přezkoumal videorozhodčí. Takhle však na rozbor u videa nedošlo.

"Nejde jen o to. Co vím, UEFA si také stěžuje, že rozhodčí k avizovanému nastavení přidal ještě další čtyři minuty. Sporná situace tak nastala ve 13. minutě nastavení, což je velmi, velmi dlouhá doba. Trend je nepřidávat tolik minut. Osud si tak trochu přivodili sami," poznamenal Wlodarczyk.

Zatímco v Polsku se svých rozhodčích zastávají, v Německu jsou terčem ostré kritiky. List Bild ji přiživil titulkem "Skandál!" na titulní straně. "Nejezděte do Německa. Pro vlastní bezpečnost," vyhrožují fanoušci Bayernu v příspěvcích pod reportážemi i na sociálních sítích.

Také k obrovské mediální bouři UEFA podle Wlodarczyka přihlédne. Marciniak každopádně píská dál. V neděli povede víkendový šlágr polské ligy, v němž se Lech Poznaň utká s Legií Varšava.

