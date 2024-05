Ancelotti po šestém postupu do finále LM: Je to něco magického, ani se to nedá vysvětlit

Italský kouč Carlo Ancelotti (64) postoupil pošesté do finále fotbalové Ligy mistrů, čímž vylepšil vlastní trenérský rekord. S Realem Madrid ho čeká třetí finálový zápas po triumfech v letech 2014 a 2022. Dvakrát dovedl k vítězství v soutěži AC Milán v letech 2003 a 2007, mezitím v roce 2005 s ním ve finále neuspěl.

"Stalo se to znovu. Povedlo se to už tolikrát, že se to teď ani nedá vysvětlit," řekl Ancelotti novinářům po středečním vítězství Realu 2:1 nad Bayernem Mnichov. "Podařilo se to zase díky fanouškům, kteří nás ženou. Díky stadionu, který pomáhá, díky fantastické atmosféře a hráčům, kteří nikdy nepřestanou věřit, že to zvládnou. Je to něco magického, není pro to žádné vysvětlení," líčil Ital.

Šestou finálovou účastí odskočil v čele pořadí dalším trenérským legendám. Pep Guardiola, Alex Ferguson, Miguel Muňoz a Marcello Lippi byli se svými týmy ve finále čtyřikrát. Se čtyřmi triumfy je Ancelotti rovněž rekordmanem soutěže mezi trenéry.

Real po venkovní remíze 2:2 v odvetě prohrával 0:1, ale střídající Joselu vstřelil v závěru utkání dva góly a poslal čtrnáctinásobného vítěze elitní evropské soutěže do dalšího finále.

"Je to hráč, který nám v této sezoně hodně pomohl, i když toho tolik neodehrál Dokonale odráží to, co v tomhle týmu je. Jsou tu hráči, kteří mají velký přínos a neztrácejí sebevědomí (pokud nehrají) a přesvědčení, že mají co nabídnout," liboval si Ancelotti.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Joselu přišel před sezonou do Realu na hostování z Espaňolu. Čtyřiatřicetiletý španělský útočník je rodákem ze Stuttgartu a v minulosti hrál za Hoffenheim, Frankfurt a Hannover. Svými góly překazil opakování německého souboje ve finále Ligy mistrů z roku 2013, kdy Bayern porazil ve Wembley Dortmund 2:1. Real s Borussií se utkají rovněž na londýnském stadionu 1. června.