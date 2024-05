Hrdina? Nevím. Ale ani v nejlepším snu jsem si to nepředstavoval, zářil Joselu

V německé fotbalové lize odehrál v minulosti tři sezony, ale proti Bayernu Mnichov se Joselu (34) střelecky prosadil až v dresu Realu Madrid. Španělský útočník, který ve slavném klubu hostuje z Espaňolu Barcelona, zařídil ve středu večer v roli střídajícího hráče Bílému baletu dvěma góly postup do finále Ligy mistrů proti Dortmundu.

"Bayern už byl unavený, to bylo vidět," řekl Joselu po svém galapředstavení podle listu Bild. "Ani v nejlepším snu jsem si něco takového nepředstavoval. Nevím, jestli jsem hrdina, ale mám velkou radost. Bylo to neuvěřitelné, velkolepé," rozplýval se bývalý hráč Hoffenheimu, Frankfurtu a Hannoveru.

Joselu přišel na hřiště v 81. minutě místo Federica Valverdeho a v závěru hrací doby vyrovnal na 1:1. Brankář Manuel Neuer neudržel Viníciusovu skákavou střelu a tradiční žolík trenéra Carla Ancelottiho dorazil míč do odkryté branky. Na začátku nastavení vrátil po závaru míč před branku stříleným centrem Antonio Rüdiger a Joselu přidal svou pátou trefu v soutěži.

Postup Realu do finále vystřelil Joselu. Opta by Stats Perform / AFP

"Při prvním gólu šlo o to udělat to chytře. Už nemohli, byli v hlubokém bloku," konstatoval Joselu. Jeho druhou branku musel potvrdit videorozhodčí. "Modlil jsem se, aby to uznali," řekl po vypjatém závěru. Na konci nastavení ještě skóroval i Bayern, ale polský sudí Szymon Marciniak po signalizaci asistenta odpískal ofsajd, o který se možná ani nejednalo, místo aby nechal akci dohrát a dal možnost posoudit situaci videorozhodčímu.

Joselu s pěti góly dorovnal nejlepší střelce Realu v Lize mistrů Viníciuse Júniora a Rodryga. Přitom jen dvakrát nastoupil v základní sestavě, obvykle odehrál pouze několik minut. Svými středečními trefami překazil opakování německého souboje ve finále Ligy mistrů z roku 2013, kdy Bayern porazil ve Wembley Dortmund 2:1. Real s Borussií se utkají rovněž na londýnském stadionu 1. června.